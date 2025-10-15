logo

Захарова отреагировала на угрозы Макрона в отношении России
Захарова отреагировала на угрозы Макрона в отношении России

Мария Захарова отреагировала на заявления Эмманюэля Макрона о "высокой цене" для России.

15 октября 2025, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о "высокой цене", которую Москва заплатит в случае отказа от переговоров для окончания войны в Украине.

Захарова отреагировала на угрозы Макрона в отношении России

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге ответила на угрозы Макрона и повторила российскую пропаганду, что Париж якобы не заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине, а "нацелен на дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией".

"Это очередная попытка навязать России требования киевского режима и его европейских кураторов. Мы наблюдаем ярко выраженную закономерность: чем хуже дела в самой Франции, тем более агрессивно звучат заявления ее руководства в адрес России", — сказала Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ обвинила французские власти в том, что якобы антироссийская риторика используется как способ "переложить ответственность" за трудности в самой стране.

"Реакция Елисейского дворца в антироссийском ключе нужна для того, чтобы показать, что проблемы Франции создала Россия. Но пока именно французские граждане платят высокую цену за внешнеполитические действия Макрона", — добавила Захарова.

Напомним, 12 октября президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если продолжит отказываться от переговоров по Украине. По словам французского лидера, "ей придется заплатить за это высокую цену".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину и назвал новую причину войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Захарова назвала Мерца словом из трех букв.



