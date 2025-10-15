Захарова отреагировала на угрозы Макрона в отношении России

Представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о "высокой цене", которую Москва заплатит в случае отказа от переговоров для окончания войны в Украине.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге ответила на угрозы Макрона и повторила российскую пропаганду, что Париж якобы не заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине, а "нацелен на дальнейшую эскалацию в отношениях с Россией".

"Это очередная попытка навязать России требования киевского режима и его европейских кураторов. Мы наблюдаем ярко выраженную закономерность: чем хуже дела в самой Франции, тем более агрессивно звучат заявления ее руководства в адрес России", — сказала Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ обвинила французские власти в том, что якобы антироссийская риторика используется как способ "переложить ответственность" за трудности в самой стране.

"Реакция Елисейского дворца в антироссийском ключе нужна для того, чтобы показать, что проблемы Франции создала Россия. Но пока именно французские граждане платят высокую цену за внешнеполитические действия Макрона", — добавила Захарова.

Напомним, 12 октября президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если продолжит отказываться от переговоров по Украине. По словам французского лидера, "ей придется заплатить за это высокую цену".

