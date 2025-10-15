logo_ukra

Захарова відреагувала на погрози Макрона щодо Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Захарова відреагувала на погрози Макрона щодо Росії

Марія Захарова відреагувала на заяви Емманюеля Макрона про "високу ціну" для Росії.

15 жовтня 2025, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Речниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяви президента Франції Емманюеля Макрона про "високу ціну", яку Москва заплатить у разі відмови від переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Захарова відреагувала на погрози Макрона щодо Росії

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова під час брифінгу відповіла на погрози Макрона та повторила російську пропаганду, що Париж нібито не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні, а "націлений на подальшу ескалацію у відносинах із Росією".

"Це чергова спроба нав'язати Росії вимоги київського режиму та його європейських кураторів. Ми спостерігаємо яскраво виражену закономірність: чим гірші справи у самій Франції, тим агресивніше звучать заяви її керівництва на адресу Росії", — сказала Захарова.

Речниця МЗС РФ звинуватила французьку владу у тому, що нібито антиросійська риторика використовується як спосіб "перекласти відповідальність" за труднощі у самій країні.

"Реакція Єлисейського палацу в антиросійському ключі потрібна для того, щоб показати, нібито проблеми Франції створила Росія. Але поки що саме французькі громадяни платять високу ціну за зовнішньополітичні дії Макрона", — додала Захарова.

Нагадаємо, 12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X заявив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо продовжить відмовлятися від переговорів щодо України. За словами французького лідера, "їй доведеться заплатити за це високу ціну".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна та назвав нову причину війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Захарова назвала Мерца словом з трьох букв.



