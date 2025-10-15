Захарова відреагувала на погрози Макрона щодо Росії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяви президента Франції Емманюеля Макрона про "високу ціну", яку Москва заплатить у разі відмови від переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Марія Захарова під час брифінгу відповіла на погрози Макрона та повторила російську пропаганду, що Париж нібито не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні, а "націлений на подальшу ескалацію у відносинах із Росією".

"Це чергова спроба нав'язати Росії вимоги київського режиму та його європейських кураторів. Ми спостерігаємо яскраво виражену закономірність: чим гірші справи у самій Франції, тим агресивніше звучать заяви її керівництва на адресу Росії", — сказала Захарова.

Речниця МЗС РФ звинуватила французьку владу у тому, що нібито антиросійська риторика використовується як спосіб "перекласти відповідальність" за труднощі у самій країні.

"Реакція Єлисейського палацу в антиросійському ключі потрібна для того, щоб показати, нібито проблеми Франції створила Росія. Але поки що саме французькі громадяни платять високу ціну за зовнішньополітичні дії Макрона", — додала Захарова.

Нагадаємо, 12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X заявив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо продовжить відмовлятися від переговорів щодо України. За словами французького лідера, "їй доведеться заплатити за це високу ціну".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна та назвав нову причину війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Захарова назвала Мерца словом з трьох букв.