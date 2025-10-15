Захарова відреагувала на погрози Макрона щодо Росії

Рубрики
Речниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяви президента Франції Емманюеля Макрона про "високу ціну", яку Москва заплатить у разі відмови від переговорів щодо закінчення війни в Україні.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Марія Захарова під час брифінгу відповіла на погрози Макрона та повторила російську пропаганду, що Париж нібито не зацікавлений у мирному врегулюванні війни в Україні, а "націлений на подальшу ескалацію у відносинах із Росією".
Речниця МЗС РФ звинуватила французьку владу у тому, що нібито антиросійська риторика використовується як спосіб "перекласти відповідальність" за труднощі у самій країні.
Нагадаємо, 12 жовтня президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X заявив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо продовжить відмовлятися від переговорів щодо України. За словами французького лідера, "їй доведеться заплатити за це високу ціну".
