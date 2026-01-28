Захарова посоветовала президенту Польши прочесть статью Путина

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, обвинив его в искажении исторических событий и возложении вины за начало Второй мировой войны на Советский Союз. Об этом сообщает Onet.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

В своем заявлении Захарова отметила, что польский лидер, по ее мнению, снова распространил "ложную версию" предвоенной истории, заявляя об ответственности СССР за начало войны, которая, как она сказала, в итоге привела к Холокосту.

"Президент Польши Навроцкий в очередной раз грубо исказил предвоенную историю. Он снова повторил лживый тезис о якобы ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которая в конце концов привела к трагедии Холокоста", – написала Захарова.

Кроме обвинений представитель российского МИД посоветовала Каролю Навроцкому ознакомиться со статьей Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", опубликованной 19 июня 2020 года. В этом материале президент РФ переводит ответственность за начало Второй мировой войны в западные страны и Польшу.

Перед этим Кароль Навроцкий выступил во время мероприятий, посвященных 81-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". В своей речи президент Польши упомянул о роли Советского Союза в исторических событиях того периода.

"Однако за стенами концлагеря Аушвиц их (узников) не ждала свобода, потому что это было также лицо тех же советских войск, благодаря которым Адольф Гитлер мог в 1939 году начать Вторую мировую войну, и привело к трагедии Холокоста", – сказал Кароль Навроцкий.

Именно эти слова польского президента и послужили причиной резкой реакции со стороны российской стороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Москва резко отреагировала на заявление адмирала НАТО Джузеппе Каво Драгоне , допустившего возможность "превентивного удара" Альянса в ответ на гибридные действия России. В Кремле эти слова назвали провокационными и лишь усиливающими напряжение между Западом и РФ на фоне полномасштабной войны против Украины.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания представителя НАТО являются "крайне безответственными". По ее словам, подобная риторика "демонстрирует готовность Альянса двигаться по пути дальнейшей эскалации". Москва также обвинила НАТО в сознательном стремлении подорвать международные усилия, направленные на поиск путей завершения войны.