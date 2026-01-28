logo_ukra

Захарова порадила президенту Польщі прочитати статтю Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Захарова порадила президенту Польщі прочитати статтю Путіна

Марія Захарова обурилася заявами президента Польщі

28 січня 2026, 19:47
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з критикою на адресу президента Польщі Кароля Навроцького, звинувативши його у викривленні історичних подій та покладанні провини за початок Другої світової війни на Радянський Союз. Про це повідомляє  Onet.

Захарова порадила президенту Польщі прочитати статтю Путіна

Марія Захарова (фото з відкритих джерел)

У своїй заяві Захарова зазначила, що польський лідер, на її думку, знову поширив "хибну версію" передвоєнної історії, заявляючи про відповідальність СРСР за початок війни, яка, як вона сказала, у підсумку призвела до Голокосту.

"Президент Польщі Навроцький вкотре грубо спотворив передвоєнну історію. Він знову повторив брехливу тезу про нібито відповідальність Радянського Союзу за початок Другої світової війни, яка зрештою призвела до трагедії Голокосту", – написала Захарова.

Окрім звинувачень, представниця російського МЗС порадила Каролю Навроцькому ознайомитися зі статтею Володимира Путіна "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією та майбутнім", опублікованою 19 червня 2020 року. У цьому матеріалі президент РФ перекладає відповідальність за початок Другої світової війни на західні країни та Польщу.

Перед цим Кароль Навроцький виступив під час заходів, присвячених 81-й річниці визволення нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау". У своїй промові президент Польщі згадав роль Радянського Союзу в історичних подіях того періоду.

"Однак за стінами концтабору Аушвіц на них (в’язнів) не чекала свобода, бо це було також обличчя тих самих радянських військ, завдяки яким Адольф Гітлер міг у 1939 році розпочати Другу світову війну, і призвело до трагедії Голокосту", – сказав Кароль Навроцький.

Саме ці слова польського президента і стали причиною різкої реакції з боку російської сторони.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Москва різко відреагувала на заяву адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який припустив можливість "превентивного удару" Альянсу у відповідь на гібридні дії Росії. У Кремлі ці слова назвали провокаційними та такими, що лише посилюють напруження між Заходом і РФ на тлі повномасштабної війни проти України.

 Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що висловлювання представника НАТО є "вкрай безвідповідальними". За її словами, подібна риторика "демонструє готовність Альянсу рухатися шляхом подальшої ескалації". Москва також звинуватила НАТО у свідомому прагненні підірвати міжнародні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни.
 



