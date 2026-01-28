Рубрики
Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з критикою на адресу президента Польщі Кароля Навроцького, звинувативши його у викривленні історичних подій та покладанні провини за початок Другої світової війни на Радянський Союз. Про це повідомляє Onet.
Марія Захарова (фото з відкритих джерел)
У своїй заяві Захарова зазначила, що польський лідер, на її думку, знову поширив "хибну версію" передвоєнної історії, заявляючи про відповідальність СРСР за початок війни, яка, як вона сказала, у підсумку призвела до Голокосту.
Окрім звинувачень, представниця російського МЗС порадила Каролю Навроцькому ознайомитися зі статтею Володимира Путіна "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією та майбутнім", опублікованою 19 червня 2020 року. У цьому матеріалі президент РФ перекладає відповідальність за початок Другої світової війни на західні країни та Польщу.
Перед цим Кароль Навроцький виступив під час заходів, присвячених 81-й річниці визволення нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау". У своїй промові президент Польщі згадав роль Радянського Союзу в історичних подіях того періоду.
Саме ці слова польського президента і стали причиною різкої реакції з боку російської сторони.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Москва різко відреагувала на заяву адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне, який припустив можливість "превентивного удару" Альянсу у відповідь на гібридні дії Росії. У Кремлі ці слова назвали провокаційними та такими, що лише посилюють напруження між Заходом і РФ на тлі повномасштабної війни проти України.Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що висловлювання представника НАТО є "вкрай безвідповідальними". За її словами, подібна риторика "демонструє готовність Альянсу рухатися шляхом подальшої ескалації". Москва також звинуватила НАТО у свідомому прагненні підірвати міжнародні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни.