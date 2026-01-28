Захарова порадила президенту Польщі прочитати статтю Путіна

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з критикою на адресу президента Польщі Кароля Навроцького, звинувативши його у викривленні історичних подій та покладанні провини за початок Другої світової війни на Радянський Союз. Про це повідомляє Onet.

Марія Захарова (фото з відкритих джерел)

У своїй заяві Захарова зазначила, що польський лідер, на її думку, знову поширив "хибну версію" передвоєнної історії, заявляючи про відповідальність СРСР за початок війни, яка, як вона сказала, у підсумку призвела до Голокосту.

"Президент Польщі Навроцький вкотре грубо спотворив передвоєнну історію. Він знову повторив брехливу тезу про нібито відповідальність Радянського Союзу за початок Другої світової війни, яка зрештою призвела до трагедії Голокосту", – написала Захарова.

Окрім звинувачень, представниця російського МЗС порадила Каролю Навроцькому ознайомитися зі статтею Володимира Путіна "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією та майбутнім", опублікованою 19 червня 2020 року. У цьому матеріалі президент РФ перекладає відповідальність за початок Другої світової війни на західні країни та Польщу.

Перед цим Кароль Навроцький виступив під час заходів, присвячених 81-й річниці визволення нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау". У своїй промові президент Польщі згадав роль Радянського Союзу в історичних подіях того періоду.

"Однак за стінами концтабору Аушвіц на них (в’язнів) не чекала свобода, бо це було також обличчя тих самих радянських військ, завдяки яким Адольф Гітлер міг у 1939 році розпочати Другу світову війну, і призвело до трагедії Голокосту", – сказав Кароль Навроцький.

Саме ці слова польського президента і стали причиною різкої реакції з боку російської сторони.

