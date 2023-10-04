logo

BTC/USD

27399.10

ETH/USD

1633.60

LTC/USD

64.09

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова пригрозила: это не останется без ответной реакции
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова пригрозила: это не останется без ответной реакции

Представительница Министерства иностранных дел Мария Захарова угрожающе отреагировала на решение нескольких европейских стран.

сегодня, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение европейских стран запретить въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова пригрозила: это не останется без ответной реакции

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции против России в отношении автомобилей с российской регистрацией не останутся без ответа. По ее словам, сейчас российские комитеты изучают ситуацию и вырабатывают соответствующие решения.


"Могу сказать, что действия этих стран Евросоюза не останутся без ответной реакции", — пригрозила Мария Захарова и указала, что сообщит о конкретных шагах Кремля впоследствии.

Несмотря на слова представительницы министерства иностранных дел России, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия не будет вводить зеркальные санкции для стран ЕС.

Напомним, что в сентябре запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами ввели Польша, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия. В октябре к этим странам присоединились Хорватия, Франция, Норвегия и Болгария.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после поддержки Норвегии санкций против России в отношении автомобилей, у россиян остался всего один способ попасть в Европу на собственной машине. Для этого им нужно пересечь две страны, а всего путь составит около 2 тыс. км.

Также "Комментарии" писал, что министр МИД РФ Сергей Лавров истерически отреагировал на введение дополнительных санкций против России некоторыми европейскими странами. Российский чиновник не ожидал такой скорости введения запрета и обвинил ЕС в "нацизме".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!