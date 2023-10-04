Захарова пригрозила: это не останется без ответной реакции

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение европейских стран запретить въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции против России в отношении автомобилей с российской регистрацией не останутся без ответа. По ее словам, сейчас российские комитеты изучают ситуацию и вырабатывают соответствующие решения.

"Могу сказать, что действия этих стран Евросоюза не останутся без ответной реакции", — пригрозила Мария Захарова и указала, что сообщит о конкретных шагах Кремля впоследствии.

Несмотря на слова представительницы министерства иностранных дел России, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия не будет вводить зеркальные санкции для стран ЕС.

Напомним, что в сентябре запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами ввели Польша, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия. В октябре к этим странам присоединились Хорватия, Франция, Норвегия и Болгария.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после поддержки Норвегии санкций против России в отношении автомобилей, у россиян остался всего один способ попасть в Европу на собственной машине. Для этого им нужно пересечь две страны, а всего путь составит около 2 тыс. км.

Также "Комментарии" писал, что министр МИД РФ Сергей Лавров истерически отреагировал на введение дополнительных санкций против России некоторыми европейскими странами. Российский чиновник не ожидал такой скорости введения запрета и обвинил ЕС в "нацизме".



