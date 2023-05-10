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Захарова с истерикой набросилась на президента Зеленского и Урсулу фон дер Ляен

Захарова возмутилась, что в Украине 9 мая теперь будут праздновать День Европы

сегодня, 20:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Представитель российского МИД Мария Захарова сделала новое скандальное заявление из-за того, что в Украине отказались праздновать 9 мая День победы, а в этот день украинцы будут отмечать День Европы. Об этом пишут российские СМИ.

Захарова с истерикой набросилась на президента Зеленского и Урсулу фон дер Ляен

Мария Захарова (фото из открытых источников)

В своем заявлении Захарова обвинила украинского президента, потому что он "отменил якобы священный для большинства украинцев праздник".


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Кроме того, Захарова негативно отреагировала на визит 9 мая в Киев Урсулы фон дер Ляен. Кремлевская спикерка вспомнила, что президент Еврокомиссии по национальности немка и также набросилась на нее.

"Она является представительницей европейских реваншистов и стремится просто отомстить нашей стране за своих нацистских предков и разгромное поражение, которое они потерпели 78 лет назад", — истерически заявила Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на осуждение Украины в сторону приехавших на парад в Москву президентов . В Кремле отреагировали на заявление МИД Украины, в котором назвали присутствие лидеров СНГ на параде в Москве аморальным. На осуждение Украины ответила спикер российского МИД Мария Захарова в традиционном стиле бывшего президента РФ Медведева — с оскорблениями и традиционными обвинениями. Также в ответ она традиционно обвинила, что якобы "украинские СМИ открыто проводят опрос о том, кого их читатели хотели бы видеть следующей жертвой теракта".

Также "Комментарии" писали о том, что Захарова отреагировала на слова Макрона о поражении России . Эммануэль Макрон во время выступления для французских СМИ сообщил, что его страна поддерживает Украину и выступает за поражение России, но против разгрома страны-агрессоры. На такие слова президента Франции отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.



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