Захарова снова угрожает: Россия обещает "ответ" на новые санкции ЕС

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый 19-й пакет ограничений ЕС против России якобы "наносит вред самому Брюсселю", а не Москве. В то же время дипломат не удержалась и в очередной раз пригрозила ответом Кремля на санкции против России.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова на брифинге с журналистами получила вопрос о введении нового 19-го пакета санкции от Европейского Союза.
По словам представительницы российского МИДа, Россия может ответить на новые ограничения. Однако конкретные шаги Захарова не назвала.
23 октября ЕС ввел очередной пакет санкций против России. 19 пакет санкции включает расширение черного списка, в том числе добавлено 45 компаний, включая иностранных, помогающих РФ обходить экспортные ограничения.
Также был введен полный запрет на покупку, импорт и передачу российского СПГ (с апреля 2026/январь 2027 года) и полный запрет сделок с нефтяными гигантами "Роснефть" и "Газпромнефть".
Кроме того, были введены санкции против 118 судов "теневого флота". Расширен запрет на финансовые операции с банками, подключенными к платежным системам РФ ("Мир", "СБП"), а также запрет на услуги, связанные с криптоактивами и электронными платежами. Также введен запрет на оказание России ряда коммерческих и туристических услуг. Введен механизм уведомления о передвижении российских дипломатов в Шенгенской зоне.
