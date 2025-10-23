Захарова снова угрожает: Россия обещает "ответ" на новые санкции ЕС

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый 19-й пакет ограничений ЕС против России якобы "наносит вред самому Брюсселю", а не Москве. В то же время дипломат не удержалась и в очередной раз пригрозила ответом Кремля на санкции против России.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова на брифинге с журналистами получила вопрос о введении нового 19-го пакета санкции от Европейского Союза.

"Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь работают против Европейского Союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны", — заявила Захарова.

По словам представительницы российского МИДа, Россия может ответить на новые ограничения. Однако конкретные шаги Захарова не назвала.

"Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Европейского Союза, даже если речь идет о безуспешных попытках нанести нам вред, как мы считаем это более правильным и выгодным для нас. Реагировать, как всегда, адекватно, выверено и с учетом наших коренных интересов", — пригрозила Захарова.

23 октября ЕС ввел очередной пакет санкций против России. 19 пакет санкции включает расширение черного списка, в том числе добавлено 45 компаний, включая иностранных, помогающих РФ обходить экспортные ограничения.

Также был введен полный запрет на покупку, импорт и передачу российского СПГ (с апреля 2026/январь 2027 года) и полный запрет сделок с нефтяными гигантами "Роснефть" и "Газпромнефть".

Кроме того, были введены санкции против 118 судов "теневого флота". Расширен запрет на финансовые операции с банками, подключенными к платежным системам РФ ("Мир", "СБП"), а также запрет на услуги, связанные с криптоактивами и электронными платежами. Также введен запрет на оказание России ряда коммерческих и туристических услуг. Введен механизм уведомления о передвижении российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госсек Марко Рубио заявил, что новые санкции США против России не означают отказ от диалога.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на новые санкции ЕС и США против России.