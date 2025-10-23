Вашингтон поставив Москві одну умову після запровадження нових санкцій проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нещодавнє рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії не означає відмову Вашингтона від дипломатичного діалогу. За його словами, Сполучені Штати готові продовжувати контакти з Москвою, якщо з’явиться можливість просування мирного процесу щодо закінчення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє CNN, Марко Рубіо сказав, що крок Білого дому ввести санкції проти Росії не повинен стати несподіванкою для Кремля.

"Президент неодноразово попереджав уже кілька місяців, що у якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо з мирною угодою не буде прогресу. Тож сьогодні він вирішив щось зробити", — сказав Рубіо.

Вашингтон пояснив це рішення тим, що Москва, попри неодноразові сигнали, не продемонструвала готовності серйозно поставитися до мирних ініціатив президента Трампа.

Однак, Рубіо зауважив, що, попри нові економічні заходи, США не закривають каналів для переговорів з РФ.

"Ми все ще хотіли би зустрічей з російською стороною… У мене була хороша розмова з очільником МЗС Лавровим, і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру", — додав Рубіо.

22 жовтня США вперше за час другої каденції Дональда Трампа запровадили нові масштабні обмеження проти російського енергетичного сектору. Під санкції потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснєфть", а також низка їхніх дочірніх компаній.

