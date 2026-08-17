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Захарова сравнила главу европейской дипломатии Кайю Каллас со старухой Шапокляк

Тень «Шапокляк» в Брюсселе: представитель российского МИД иронизирует над планами расширения черных списков Евросоюза

17 августа 2026, 18:53
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Недилько Ксения

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прибегла к оскорбительным сравнениям в адрес верховной представительницы Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Поводом для этого стал анонс нового, масштабного с 2022 года пакета экономических и персональных санкций Брюсселя против страны-агрессорки. По словам главы евродипломатии, этой осенью европейские черные списки планируют существенно расширить, увеличив количество подсанкционных юридических и физических лиц из России сразу на 30%.

Захарова сравнила главу европейской дипломатии Кайю Каллас со старухой Шапокляк

Мария Захарова. Фото: МИД рф

В ответ на вопрос пропагандистских СМИ о том, почему европейские лидеры продолжают усиливать давление и можно ли "как-то помочь" Каллас осознать якобы неэффективность ограничений, Захарова решила процитировать советский мультфильм. По мнению спикера российского дипведомства, европейская должностница в своих действиях руководствуется мотивами вымышленного персонажа.

"По аналогичному принципу жила Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя", — заявила представитель МИД РФ.

Несмотря на попытки российских дипломатов продемонстрировать безразличие к экономическому давлению, анонсированный Брюсселем пакет ограничений должен стать самым мощным за последние годы. В то же время в ЕС отмечают, что, несмотря на цинические заявления Москвы, санкционный механизм продолжает методично разрушать способность РФ финансировать агрессию, а новые меры окончательно закроют лазейки для обхода уже действующих запретов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Япония проигнорировала требования РФ после протеста из-за оккупированных Курил.



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