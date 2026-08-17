Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вдалася до образливих порівнянь на адресу верховної представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас. Приводом для цього став анонс нового, наймасштабнішого з 2022 року пакету економічних та персональних санкцій Брюсселя проти країни-агресорки. За словами очільниці євродипломатії, цієї осені європейські чорні списки планують суттєво розширити, збільшивши кількість підсанкційних юридичних та фізичних осіб з Росії одразу на 30%.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

У відповідь на запитання пропагандистських ЗМІ про те, чому європейські лідери продовжують посилювати тиск і чи можна "якось допомогти" Каллас усвідомити нібито неефективність обмежень, Захарова вирішила процитувати радянський мультфільм. На думку речниці російського дипвідомства, європейська посадовиця у своїх діях керується мотивами вигаданого персонажа.

"За аналогічним принципом жила Шапокляк: "Хто людям допомагає, той марнує час — добрими справами прославитися не можна"", — заявила представниця МЗС РФ.

Попри спроби російських дипломатів продемонструвати байдужість до економічного тиску, анонсований Брюсселем пакет обмежень має стати найпотужнішим за останні роки. Водночас у ЄС наголошують, що попри цинічні заяви Москви, санкційний механізм продовжує методично руйнувати спроможність РФ фінансувати агресію, а нові заходи остаточно закриють лазівки для обходу вже чинних заборон.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Японія проігнорувала вимоги РФ після протесту через окуповані Курили.