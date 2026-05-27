Захарова утверждает, что РФ официально пригрозила Армении расторжением соглашений из-за сближения с ЕС

Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении до сих пор не видело никаких официальных сообщений от российского Минэнерго об вероятной отмене энергетических контрактов. Об этом заявил глава армянского ведомства Давид Худатян, комментируя слухи о возможном прекращении поставок голубого топлива со стороны РФ.

"Это уже вопрос к армянскому межведомственному взаимодействию, — резко отреагировала на эти слова спикер МИД России Мария Захарова, обвинив Ереван в некомпетентности. — Давид Худатян может позвонить в МИД Армении и попросить проинформировать его о поступивших документах".

По словам представительницы страны-агрессорки, российская сторона уже передала официальное обращение от министра энергетической отрасли РФ Сергея Цивилева. В этом письме по Москве выдвинут прямой ультиматум: если Армения будет продолжать интеграцию в Европейский Союз, Россия в одностороннем порядке заморозит или полностью аннулирует действующие договоренности.

"27 мая 2026 года Посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо, – повторила Захарова, детализируя угрозы для стратегического импорта Еревана. — Он информирует о том, что в случае продолжения процесса вступления Республики Армения в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере снабжения природным газом, нефтепродуктами и необработанными природными алмазами".

Речь идет о базовом межправительственном документе, подписанном сторонами еще 2 декабря 2013, который сейчас Кремль использует как инструмент геополитического давления на фоне стремления Армении изменить внешнеполитический курс.

Напомним, что один заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за курса Еревана на сближение с Европейским Союзом. В комментарии российским медиа Медведев заявил, что Пашинян якобы "считает россиян лохами" и ведет страну опасным путем.




