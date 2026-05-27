Недилько Ксения
Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении до сих пор не видело никаких официальных сообщений от российского Минэнерго об вероятной отмене энергетических контрактов. Об этом заявил глава армянского ведомства Давид Худатян, комментируя слухи о возможном прекращении поставок голубого топлива со стороны РФ.
Мария Захарова.
По словам представительницы страны-агрессорки, российская сторона уже передала официальное обращение от министра энергетической отрасли РФ Сергея Цивилева. В этом письме по Москве выдвинут прямой ультиматум: если Армения будет продолжать интеграцию в Европейский Союз, Россия в одностороннем порядке заморозит или полностью аннулирует действующие договоренности.
Речь идет о базовом межправительственном документе, подписанном сторонами еще 2 декабря 2013, который сейчас Кремль использует как инструмент геополитического давления на фоне стремления Армении изменить внешнеполитический курс.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что один заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за курса Еревана на сближение с Европейским Союзом. В комментарии российским медиа Медведев заявил, что Пашинян якобы "считает россиян лохами" и ведет страну опасным путем.