Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко розкритикував прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через курс Єревана на зближення з Європейським Союзом. У коментарі російським медіа Медведєв заявив, що Пашинян нібито "вважає росіян лохами" та веде країну небезпечним шляхом.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, Вірменія ризикує втратити економічні переваги співпраці з Росією та країнами Євразійського економічного союзу через спроби одночасно зберігати доступ до ринку ЄАЕС і поглиблювати відносини з ЄС.

"Мабуть, він вважає нас лохами. При цьому сам помилився в системі координат і проводить вкрай небезпечний для своєї країни курс", — сказав Медведєв.

Медведєв також заявив, що політика Пашиняна нагадує курс України після Революції гідності. Він звинуватив вірменського прем’єра у тому, що той нібито "штовхає країну шляхом бандерівської України", та наголосив, що Єреван недооцінює підтримку, яку раніше отримував від Москви.

"Особливо небезпечно, що тимчасовий правитель Нікол активно штовхає свою батьківщину на скорботний шлях бандерівської України", — додав Медведєв.

Такі заяви пролунали на тлі дискусій про майбутній геополітичний вибір Вірменії напередодні парламентських виборів. У Москві вже неодноразово попереджали, що поєднати повноцінне членство Вірменії в ЄАЕС із курсом на інтеграцію до Європейського Союзу виглядає неможливим для Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії пригрозили почати нове "СВО" проти Вірменії: Єреван відреагував на погрози.

Також "Коментарі" писали, що Дмитро Медведєв істерично відреагував на масований удар РФ по Україні.