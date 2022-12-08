Захарова возмутилась, что США не дают РФ разбомбить Украину и "пророчила", когда закончится война

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Лиля Воробьева
Представительница дипломатического ведомства России Мария Захарова возмутилась, что США, предоставляя украинской армии системы ПВО, не дают России разбомбить мирные города. Следовательно она "пророчила", что российская война из-за этого "продолжится минимум до 2025 года". Об этом пишут российские СМИ.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Из-за того, что США продолжает оказывать Украине военную помощь и не разрешают россиянам убивать украинцев, спикер МИД России устроила истерику. Особо Захарову возмутила передача Украине систем ПВО.
Захарова взялась "предсказывать", когда закончится война в Украине, заявив, что она "продлится минимум до 2025 года". И в стиле русской пропаганды обвинила в этом США.
"США, исходя из документов на поставку вооружений, планируют подогревать боевые действия в Украине как минимум до конца 2025 года", — сказала истерически Захарова.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнил себя с Петром И. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что начатая Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме этого, он похвастался "результатами" своей так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себя с Петром И. Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявления, которых подавляли".
Также "Комментарии" писали о том, что Песков объяснил слова Путина о завершении войны в Украине и выдвинул условие. Что имел в виду глава Кремля, объяснил его спикер Дмитрий Песков, заявивший, что "конфликт может закончиться и завтра", но есть условие.
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