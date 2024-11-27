Захарова впала в истерику и назвала западных политиков безумцами: подробности

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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова назвала "абсолютными безумцами" представителей стран Запада, которые допускают возможность передачи Киеву ядерного оружия.
Мария Захарова
Как заявила Захарова, эти политики используют идею с ядерным оружием как мотивационную и стимулирующую для Украины.
По словам Захаровой, западные страны якобы "науськивают, проплачивают" украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как сообщает издание Daily Express, победа Дональда Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности, из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие. "Соглашение может быть заключено очень тайно, и вдруг Украина станет очень сильной. Зеленский может сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападаете на нас, мы разбомбим Москву", — отметил британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд.
Также "Комментарии" рассказывали, что в РФ заявили о том, что якобы план по передаче Украине ядерного оружия разработал президент Франции Макрон.
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