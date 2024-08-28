В России продолжают утверждать, что якобы "иностранные наемники" принимают активное участие в боях в Курской области. В частности, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова

"В нападении на Курскую область активно участвуют и иностранные так называемые солдаты удачи. Американские наемники демонстративно выложили в сети Интернет фотографию позиции минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой в Курской области. Получается, боевики гордятся нарушением гуманитарного права, ни капли не беспокоятся о жизни гражданского населения, включая детей, готовы прикрываться ими, ровно так же, как это когда-то делали фашисты при штурме Брестской крепости, ровно так же, как это делают террористы в новейшей истории", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, операцию Вооруженных сил Украины в Курской области помогали разработать военные Соединенных Штатов. Он утверждал, что в разработке операции "однозначно принимали участие" штабы блока НАТО. Алаудинов добавил, что при реализации украинской операции было задействовано большое количество "иностранных наемников". Однако, по словам командира спецназа, ВСУ уже вряд ли продвинутся дальше. Впрочем, прогнозы российского военного не подтвердились, украинские военные и дальше уверенно продвигаются пол российской территории и берут населенные пункты Курщины под свой контроль.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, тот же Шхагошев заявил, что якобы британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его информации, этим якобы занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6.



