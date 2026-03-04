Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявления Владимира Зеленского о готовности Украины помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами. По ее словам, на фоне обострения в том регионе Киев пытается удержать внимание Запада, опасаясь уменьшения военной поддержки.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Комментируя сообщение агентства Bloomberg от 2 марта о возможности отправки украинских специалистов по защите гражданского населения, Захарова назвала это попыткой "попиариться". Она убеждена, что страна, постоянно просящая ПВО у партнеров, "нечем и никому помочь просто не в состоянии", а подобные инициативы — это лишь "блеф и личное стремление Зеленского" продемонстрировать свою значимость.

Особое возмущение у Москвы вызвало предложение привлечь монархии Персидского залива к переговорам с РФ. Захарова процитировала слова Зеленского о том, что "как только будет принято перемирие, мы направим наших лучших операторов-перехватчиков БПЛА" в регион. Представитель МИД РФ скептически добавила, что бороться с дронами Киев, предположительно, планирует "вручную".

Отдельное внимание в сообщении уделено Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер поддержал идею использования украинского опыта для защиты Залива, а британские медиа сообщили о присутствии в Украине медицинского контингента из Королевства. Захарова подчеркнула, что западные специалисты изучают опыт оказания помощи в условиях, когда эвакуация воздухом невозможна из-за угрозы БПЛА.

В то же время, она озвучила прямую угрозу: "любые иностранные контингенты на Украине, включая военно-медицинские, будут рассматриваться как законная цель для российских Вооруженных Сил", отметив, что британцы не станут исключением.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров выступил в защиту Ирана, заявив об отсутствии каких-либо доказательств того, что Тегеран работает над созданием ядерного арсенала. Российский дипломат подверг сомнению легитимность военных действий США, назвав их аргументы манипулятивными.