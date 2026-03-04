Захарова висміяла Зеленського та пригрозила Великій Британії

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяви Володимира Зеленського щодо готовності України допомогти країнам Близького Сходу в боротьбі з іранськими дронами. За її словами, на фоні загострення в тому регіоні Київ намагається втримати увагу Заходу, побоюючись зменшення військової підтримки.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Коментуючи повідомлення агентства Bloomberg від 2 березня про можливість відправки українських фахівців для захисту цивільного населення, Захарова назвала це спробою "попіаритися". Вона переконана, що країна, яка постійно просить ППО у партнерів, "нічим і нікому допомогти просто не в змозі", а подібні ініціативи — це лише "блеф і особисте прагнення Зеленського" продемонструвати свою значущість.

Особливе обурення у Москви викликала пропозиція залучити монархії Перської затоки до переговорів з РФ. Захарова процитувала слова Зеленського про те, що "як тільки буде ухвалене перемир’я, ми направимо наших кращих операторів-перехватників БПЛА" до регіону. Речниця МЗС РФ скептично додала, що боротися з дронами Київ, імовірно, планує "вручну".

Окрему увагу в дописі приділено Великій Британії. Прем’єр-міністр Кір Стармер підтримав ідею використання українського досвіду для захисту Затоки, а британські медіа повідомили про присутність в Україні медичного контингенту з Королівства. Захарова підкреслила, що західні фахівці вивчають досвід надання допомоги в умовах, коли евакуація повітрям неможлива через загрозу БПЛА.

Водночас вона озвучила пряму погрозу: "будь-які іноземні контингенти на Україні, включаючи військово-медичні, будуть розглядатися як законна ціль для російських Збройних Сил", зазначивши, що британці не стануть винятком.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив на захист Ірану, заявивши про відсутність будь-яких доказів того, що Тегеран працює над створенням ядерного арсеналу. Російський дипломат піддав сумніву легітимність військових дій США, назвавши їхні аргументи маніпулятивними.