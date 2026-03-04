logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Захарова висміяла Зеленського та пригрозила Великій Британії
commentss НОВИНИ Всі новини

Захарова висміяла Зеленського та пригрозила Великій Британії

«Законна ціль»: Москва погрожує британським фахівцям в Україні та висміює пропозиції Києва

4 березня 2026, 17:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова різко відреагувала на заяви Володимира Зеленського щодо готовності України допомогти країнам Близького Сходу в боротьбі з іранськими дронами. За її словами, на фоні загострення в тому регіоні Київ намагається втримати увагу Заходу, побоюючись зменшення військової підтримки.

Захарова висміяла Зеленського та пригрозила Великій Британії

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Коментуючи повідомлення агентства Bloomberg від 2 березня про можливість відправки українських фахівців для захисту цивільного населення, Захарова назвала це спробою "попіаритися". Вона переконана, що країна, яка постійно просить ППО у партнерів, "нічим і нікому допомогти просто не в змозі", а подібні ініціативи — це лише "блеф і особисте прагнення Зеленського" продемонструвати свою значущість.

Особливе обурення у Москви викликала пропозиція залучити монархії Перської затоки до переговорів з РФ. Захарова процитувала слова Зеленського про те, що "як тільки буде ухвалене перемир’я, ми направимо наших кращих операторів-перехватників БПЛА" до регіону. Речниця МЗС РФ скептично додала, що боротися з дронами Київ, імовірно, планує "вручну".

Окрему увагу в дописі приділено Великій Британії. Прем’єр-міністр Кір Стармер підтримав ідею використання українського досвіду для захисту Затоки, а британські медіа повідомили про присутність в Україні медичного контингенту з Королівства. Захарова підкреслила, що західні фахівці вивчають досвід надання допомоги в умовах, коли евакуація повітрям неможлива через загрозу БПЛА.

Водночас вона озвучила пряму погрозу: "будь-які іноземні контингенти на Україні, включаючи військово-медичні, будуть розглядатися як законна ціль для російських Збройних Сил", зазначивши, що британці не стануть винятком.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив на захист Ірану, заявивши про відсутність будь-яких доказів того, що Тегеран працює над створенням ядерного арсеналу. Російський дипломат піддав сумніву легітимність військових дій США, назвавши їхні аргументи маніпулятивними.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини