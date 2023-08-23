Захарова заявила, что Украине следует приготовиться

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова предполагает, что Украина якобы полностью зависима от Соединенных Штатов. Захарова утверждает, что США могут подчинять себе другие страны и привела пример Гаити.

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Захарова говорит, что якобы из-за США гаитян похищают и убивают вооруженные банды, а полиция вышла из-под контроля. По ее мнению, если "американцы приступили к улучшению жизни в другой стране", жителям тех стран стоит "ожидать беды". Захарова рассказывает об экспертах по правам человека, которые используют в своих отчетах редкие термины "повсеместное изнасилование" и "экстремальный голод".

"Так живут страны, которые находятся в сфере влияния и зависимости Соединенных Штатов", – пишет Захарова и добавляет, что Украине нужно готовиться.

Напомним, что ситуация на Гаити резко ухудшилась после сокрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране с населением 9 млн человек погибли 200-300 тыс. человек, еще 300 тыс. получили ранения, а миллион людей осталось без домов. Кроме того, около 3 млн. человек остались без доступа к питьевой воде и достаточному количеству пищи.

Однако ситуация на Гаити, которая раньше была очень сложной, в последние недели значительно ухудшилась. Плохо вооруженная полиция Гаити борется с хорошо оснащенными бандами, резко расширившими свою территорию с прошлого года. Войны между преступными организациями влекут за собой массовое перемещение людей, серьезную нехватку продовольствия и приводят к увеличению количества убийств, похищений людей и сексуальному насилию.

В октябре прошлого года правительство Гаити обратилось за помощью из-за границы, чтобы победить банды. В марте США пообещали помочь Гаити стать более безопасной, стабильной и демократической страной и представили 10-летний стратегический план для Гаити. Однако многие страны боятся поддерживать премьер-министра Ариэля Генри, которого считают коррумпированным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент "Родину-мать".

Также "Комментарии" писали о Захаровой, которая пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру.