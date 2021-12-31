Закончится ли война на Донбассе в ближайшее время: в МИД России дали ответ

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Елизавета Черных
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что война на Донбассе далеко от завершения. В этом, по словам российского чиновника, виновата якобы Украина. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сергей Лавров - фото из открытых источников
Политик заявил, что украинская власть "не собирается предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".
Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса". Слова Лаврова были адресованы в сторону украинской власти, но при этом российский дипломат имел ввиду Запад, который поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией.
Сергей Лавров отметил, что Запад не изменил своей политики после предупреждений России и продолжает поддерживать в Украине милитаристские настроения. Официальный Киев эту политику тоже поддерживает и рассматривает помощь Запада, как стимул для того, чтобы начать военную провокацию на востоке Украины.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил вероятность полномасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства в ближайшее время. Так, политик считает, что Российская Федерация не может осуществить это физически, поэтому Данилов призвал украинцев отдыхать спокойно в новогодние праздники.
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