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Закончится ли война на Донбассе в ближайшее время: в МИД России дали ответ

Лавров видит в действиях Украины "милитаристские устремления"

сегодня, 12:08
Автор:

Елизавета Черных
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что война на Донбассе далеко от завершения. В этом, по словам российского чиновника, виновата якобы Украина. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". 

Закончится ли война на Донбассе в ближайшее время: в МИД России дали ответ

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Политик заявил, что украинская власть "не собирается предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".

"Длящаяся в Украине уже восьмой год война далека от завершения", — сказал Лавров. 

Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые возможные военные провокации Киева против Донбасса". Слова Лаврова были адресованы в сторону украинской власти, но при этом российский дипломат имел ввиду Запад, который поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Сергей Лавров отметил, что Запад не изменил своей политики после предупреждений России и продолжает поддерживать в Украине милитаристские настроения.  Официальный Киев эту политику тоже поддерживает и рассматривает помощь Запада, как стимул для того, чтобы начать военную провокацию на востоке Украины.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил вероятность полномасштабного военного вторжения России на территорию нашего государства в ближайшее время. Так, политик считает, что Российская Федерация не может осуществить это физически, поэтому Данилов призвал украинцев отдыхать спокойно в новогодние праздники. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/rossii-otvetili-zakonchitsya-voyna-donbasse-1640944374.html
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