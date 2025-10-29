logo

Закрытые аэропорты, взрывы в Москве и других городах: какой апокалипсис начался в РФ
НОВОСТИ

Закрытые аэропорты, взрывы в Москве и других городах: какой апокалипсис начался в РФ

Неизвестные дроны продолжают атаковать Россию

29 октября 2025, 06:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

С начала суток 29 октября в России заявили об атаке беспилотников, в частности, дроны сбивали над Москвой. Работу некоторых аэропортов ограничили. Также в местных пабликах россияне жаловались на взрывы на НПЗ.

Закрытые аэропорты, взрывы в Москве и других городах: какой апокалипсис начался в РФ

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером 28 октября и с начала суток 29 октября заявил о якобы сбитии над Москвой и областью по меньшей мере 7 беспилотников. 

Представитель "Росавиации" Артем Кореняко сообщил, что в России ограничивали прием и вылет в аэропортах Москвы и других городов. Но якобы сейчас уже все ограничения сняты.

В то же время, местные жители Новоспасского Ульяновской области сообщили российским пабликам об атаке на российский НПЗ "НС-Ойл". Жители слышали 5-8 взрывов на окраине Новоспасского около 00:20 ночи. Сообщали и о вспышках и звуках мотора в небе.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в Новоспасском районе якобы "отбили атаку БПЛА": "Жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы".

Также взрывы слышали в республике Марий Эл. Очевидцы зафиксировали огненное зарево в поселке городского типа Оршанка. В то же время, сообщалось, что там был атакован Марийский НПЗ.

Другие паблики писали о том, что была зафиксирована атаке на ООО "Ставролен" (Будённовск), что в Ставропольском Крае. Предприятие является крупным производителем химической продукции: в частности, полиэтилена, полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, якобы их ПВО прошлой ночью перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.




