Закриті аеропорти, вибухи в Москві та інших містах: який апокаліпсис розпочався в РФ

З початку доби 29 жовтня в Росії заявили про атаку безпілотників, зокрема, дрони збивали над Москвою. Роботу деяких аеропортів обмежили. Також у місцевих пабліках росіяни нарікали на вибухи на НПЗ.

Вибухи у Росії. Фото: із відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін пізно ввечері 28 жовтня і з початку доби 29 жовтня заявив про нібито збиття над Москвою та областю щонайменше 7 безпілотників.

Представник "Росавіації" Артем Кореняко повідомив, що в Росії обмежували прийом та виліт в аеропортах Москви та інших міст. Але нібито зараз уже всі обмеження знято.

Водночас, місцеві жителі Новоспаської Ульянівської області повідомили російських пабликів про атаку на російський НПЗ "НС-Ойл". Мешканці чули 5-8 вибухів на околиці Новоспаського близько 00.20 ночі. Повідомляли і про спалахи та звуки мотора в небі.

Губернатор Ульянівської області Олексій Руських заявив, що у Новоспаському районі нібито "відбили атаку БПЛА": "Жертв немає. На місці падіння уламків працюють спеціальні екстрені служби".

Також вибухи чули у республіці Марій Ел. Очевидці зафіксували вогняну заграву у селищі міського типу Оршанка. У той же час повідомлялося, що там був атакований Марійський НПЗ.

Інші пабліки писали про те, що була зафіксована атакою на ТОВ "Ставролен" (Буденновськ), що у Ставропольському Краї. Підприємство є великим виробником хімічної продукції: зокрема, поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони Росії заявили, нібито їх ППО минулої ночі перехопило і знищило 193 "українські безпілотники", 34 з яких нібито "летіли на Москву". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.



