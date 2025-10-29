logo_ukra

BTC/USD

113169

ETH/USD

4013.53

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Закриті аеропорти, вибухи в Москві та інших містах: який апокаліпсис розпочався в РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Закриті аеропорти, вибухи в Москві та інших містах: який апокаліпсис розпочався в РФ

Невідомі дрони продовжують атакувати Росію

29 жовтня 2025, 06:51 comments3056
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З початку доби 29 жовтня в Росії заявили про атаку безпілотників, зокрема, дрони збивали над Москвою. Роботу деяких аеропортів обмежили. Також у місцевих пабліках росіяни нарікали на вибухи на НПЗ.

Закриті аеропорти, вибухи в Москві та інших містах: який апокаліпсис розпочався в РФ

Вибухи у Росії. Фото: із відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін пізно ввечері 28 жовтня і з початку доби 29 жовтня заявив про нібито збиття над Москвою та областю щонайменше 7 безпілотників.

Представник "Росавіації" Артем Кореняко повідомив, що в Росії обмежували прийом та виліт в аеропортах Москви та інших міст. Але нібито зараз уже всі обмеження знято.

Водночас, місцеві жителі Новоспаської Ульянівської області повідомили російських пабликів про атаку на російський НПЗ "НС-Ойл". Мешканці чули 5-8 вибухів на околиці Новоспаського близько 00.20 ночі. Повідомляли і про спалахи та звуки мотора в небі.

Губернатор Ульянівської області Олексій Руських заявив, що у Новоспаському районі нібито "відбили атаку БПЛА": "Жертв немає. На місці падіння уламків працюють спеціальні екстрені служби".

Також вибухи чули у республіці Марій Ел. Очевидці зафіксували вогняну заграву у селищі міського типу Оршанка. У той же час повідомлялося, що там був атакований Марійський НПЗ.

Інші пабліки писали про те, що була зафіксована атакою на ТОВ "Ставролен" (Буденновськ), що у Ставропольському Краї. Підприємство є великим виробником хімічної продукції: зокрема, поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони Росії заявили, нібито їх ППО минулої ночі перехопило і знищило 193 "українські безпілотники", 34 з яких нібито "летіли на Москву". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини