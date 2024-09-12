Запад призывают поставить ультиматум Путину: диктатор его точно выполнит

Россия неоднократно заявляла об установлении "красных линий", пересечение которых якобы должно привести к серьезным последствиям. Однако эти заявления оставались только на словах и указывали на то, что российская сторона реагирует только на силовые методы, заявил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, если бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину поставили жесткий ультиматум по ходу боевых действий, он вынужден был согласиться. По мнению эксперта, удары по территории России разрушили "красные линии" Кремля.

Владимир Путин

Шейтельман подчеркнул, что Россия ни разу не сталкивалась с реальным ультиматумом. Хотя были попытки начать переговоры, Кремль так и не был поставлен перед четким выбором. За все время войны Путин избегал принятия радикальных решений: вместо полной мобилизации он объявлял частичную, менял целые войны, теперь говоря только о "спецоперации" на Донбассе.

"Заставить его принимать решение – это ужасный удар для Путина", – заметил Шейтельман.

Эксперт подчеркнул, что Западу важно решиться на ультиматум России. Если Путин не согласится, партнеры Украины будут вынуждены выполнить свои угрозы, в частности разрешить применение американского оружия по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Шейтельман предположил, что в случае отказа выполнить ультиматум Путин фактически согласится на удары по российской территории, что приведет к недовольству российских элит, поскольку это будет вредить их бизнес-интересам.

"Поэтому Путин примет условия молча и, вероятно, не будет атаковать территорию Украины КАБами", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США собираются скорректировать свою позицию по ударам их оружием по территории РФ.



