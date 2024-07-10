Запад проводит над Украиной эксперименты: какие механизмы тестирует

В последние два года стало понятно, что в современном мире изолировать такую страну как Россия является непростой задачей, заявил порталу "Комментарии" политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Моди и Путин

При этом эксперт отметил, что в этом плане нельзя упоминать, например, изоляцию Северной Кореи, Кубы или Ирана, поскольку они были изолированы во времена, когда не было столь глобальных преобразований.

"Россия же за последние 30 лет значительно больше, чем Украина смогла интегрироваться в западный глобальный мир. Кроме того, не надо забывать, что Россия – это ресурсная страна. Поэтому нынешнее положение дел следовало ожидать", – сказал Голобуцкий "Комментариям".

При этом он подчеркнул, что остается загадкой, почему Запад не смог просчитать ситуацию на 2-3 года вперед. Голобуцкий даже предположил, что Украина принимает участие в каком-то эксперименте в качестве подопытного.

"Создается впечатление, что мы участвуем в каком-то эксперименте, когда проверяются определенные механизмы на будущее, которые, к сожалению, в подавляющем большинстве своем неудачны", – отметил Алексей Голобуцкий.

При этом эксперт не увидел ничего удивительного в том, что премьер Индии Нарендра Моди побывал с двухдневным визитом в Москве. По его словам, глава правительства является националистом, однако подвержен авторитарным действиям. Более десяти лет у власти он и дальше предпочитает общение с помощью лозунгов, а не открытых пресс-конференций.

"Главная же причина таких симпатий к Путину в том, что за последние 2 года Индия заработала огромные деньги на дешевой российской нефти. Более того, там двойной профит, потому что Индия платит за нефть рупиями. Поэтому эти соглашения, которые заключила Россия с Индией скорее тупикового положения самой Москвы. И потому все приятные слова, которые Моде говорит Путину, оплачиваются тем же Путиным из российского бюджета", – отметил эксперт.

При этом Голобуцкий обратил внимание на то, что на все эти партнерские отношения Запад просто закрывает глаза, потому что, например, Администрации Джо Байдена невыгоден скачок цен на топливо перед выборами в США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в течение 8-9 июля Нарендра Моди находился с визитом в Москве. Там он обсудил с Путиным и Украину.



