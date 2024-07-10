Запад проводит над Украиной эксперименты: какие механизмы тестирует

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Ткачик Олеся
В последние два года стало понятно, что в современном мире изолировать такую страну как Россия является непростой задачей, заявил порталу "Комментарии" политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
Моди и Путин
При этом эксперт отметил, что в этом плане нельзя упоминать, например, изоляцию Северной Кореи, Кубы или Ирана, поскольку они были изолированы во времена, когда не было столь глобальных преобразований.
При этом он подчеркнул, что остается загадкой, почему Запад не смог просчитать ситуацию на 2-3 года вперед. Голобуцкий даже предположил, что Украина принимает участие в каком-то эксперименте в качестве подопытного.
При этом эксперт не увидел ничего удивительного в том, что премьер Индии Нарендра Моди побывал с двухдневным визитом в Москве. По его словам, глава правительства является националистом, однако подвержен авторитарным действиям. Более десяти лет у власти он и дальше предпочитает общение с помощью лозунгов, а не открытых пресс-конференций.
При этом Голобуцкий обратил внимание на то, что на все эти партнерские отношения Запад просто закрывает глаза, потому что, например, Администрации Джо Байдена невыгоден скачок цен на топливо перед выборами в США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в течение 8-9 июля Нарендра Моди находился с визитом в Москве. Там он обсудил с Путиным и Украину.
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Ігор
10 июля 2024, 18:34
Пояснити просто: захід спробував ізолювати Росію у відповідь на істерію божевільного Фюрера. Який все ще живе в старих часах до глобалізації і становленню іншого світопорядку.