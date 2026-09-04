Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступил с рядом агрессивных пропагандистских заявлений, направленных на устрашение международного сообщества и оправдание российской агрессии. Главный разведчик Кремля традиционно обвинил страны Запада в эскалации и попытках развязать глобальную войну на евразийском пространстве. В частности, он утверждает, что европейские государства якобы официально зафиксировали свои планы по прямому столкновению с Москвой.

Сергей Нарышкин

"Евросоюз заложил готовность к масштабному конфликту с РФ к 2030 году в свои основные концептуальные документы", — цитируют Нарышкина российские пропагандистские ресурсы.

Руководитель российской спецслужбы также выразил недовольство тем, что бывшие советские республики выбирают европейский вектор развития, назвав это "интригами Запада".

"Спецслужбы Запада видят в постсоветских странах арену противостояния и буферную зону, которую они желают контролировать, — посетовал директор СВР, после чего цинично высказался об украинском государстве. — Европейские элиты "просто сточили" о Россию некогда преуспевающую Украину".

Кроме того, Нарышкин обвинил НАТО в нежелании завершать боевые действия и сознательном затягивании противостояния с целью истощения ресурсов РФ. По его мнению, европейские лидеры сами блокируют дипломатические пути разрешения ситуации.

"Европейские элиты торпедируют любые попытки мирного урегулирования конфликта в Украине, — заявил российский чиновник, добавив привычные нарративы об Альянсе. — НАТО заинтересована в дальнейшем затягивании украинского конфликта для ограничения потенциала РФ, эта оценка явка с повинной".

В то же время в Кремле обратили внимание на демографические проблемы Украины, назвав уменьшение численности населения главным препятствием для планов союзников. Нарышкин также возмутился, что цивилизованный мир четко идентифицировал современных агрессоров.

"Стремительная убыль населения на Украине становится непреодолимым препятствием для Запада, который пытается затянуть конфликт, — отметил глава СВР. — Западные спецслужбы изобрели для себя новую "ось зла" в составе РФ, КНР, Ирана и КНДР".

Напоследок представитель страны-агрессорки в очередной раз прибег к прямым угрозам, намекая на крах глобальной архитектуры безопасности из-за действий европейских правительств.

"Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален, это вызывает серьезные опасения, – резюмировал Сергей Нарышкин. — Европейские лидеры верят в контролируемую эскалацию, загоняя себя в "ловушку Фукидида", способную обрушить всю систему".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Песков подчеркнул о том, что мирное урегулирование войны с Украиной пока не предусмотрено.