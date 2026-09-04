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Недилько Ксения
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выступил с рядом агрессивных пропагандистских заявлений, направленных на устрашение международного сообщества и оправдание российской агрессии. Главный разведчик Кремля традиционно обвинил страны Запада в эскалации и попытках развязать глобальную войну на евразийском пространстве. В частности, он утверждает, что европейские государства якобы официально зафиксировали свои планы по прямому столкновению с Москвой.
Сергей Нарышкин
Руководитель российской спецслужбы также выразил недовольство тем, что бывшие советские республики выбирают европейский вектор развития, назвав это "интригами Запада".
Кроме того, Нарышкин обвинил НАТО в нежелании завершать боевые действия и сознательном затягивании противостояния с целью истощения ресурсов РФ. По его мнению, европейские лидеры сами блокируют дипломатические пути разрешения ситуации.
В то же время в Кремле обратили внимание на демографические проблемы Украины, назвав уменьшение численности населения главным препятствием для планов союзников. Нарышкин также возмутился, что цивилизованный мир четко идентифицировал современных агрессоров.
Напоследок представитель страны-агрессорки в очередной раз прибег к прямым угрозам, намекая на крах глобальной архитектуры безопасности из-за действий европейских правительств.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Песков подчеркнул о том, что мирное урегулирование войны с Украиной пока не предусмотрено.