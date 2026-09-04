Очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін виступив із низкою агресивних пропагандистських заяв, спрямованих на залякування міжнародної спільноти та виправдання російської агресії. Головний розвідник Кремля традиційно звинуватив країни Заходу в ескалації та спробах розв'язати глобальну війну на євразійському просторі. Зокрема, він стверджує, що європейські держави нібито офіційно зафіксували свої плани щодо прямого зіткнення з Москвою.

Сергій Наришкін

"Євросоюз заклав готовність до масштабного конфлікту з РФ до 2030 року у свої основні концептуальні документи", — цитують Наришкіна російські пропагандистські ресурси.

Керівник російської спецслужби також висловив незадоволення тим, що колишні радянські республіки обирають європейський вектор розвитку, назвавши це "інтригами Заходу".

"Спецслужби Заходу бачать у постсоветських країнах арену протистояння і буферну зону, яку вони бажають контролювати, — поскаржився директор СЗР, після чого цинічно висловився про українську державу. — Європейські еліти "просто сточили" об Росію колись процвітаючу Україну".

Крім того, Наришкін звинуватив НАТО у небажанні завершувати бойові дії та свідомому затягуванні протистояння з метою виснаження ресурсів РФ. На його думку, європейські лідери самі блокують дипломатичні шляхи вирішення ситуації.

"Европейські еліти торпедують будь-які спроби мирного врегулювання конфлікту на Україні, — заявив російський чиновник, додавши звичні наративи про Альянс. — НАТО зацікавлена у подальшому затягуванні українського конфлікту для обмеження потенціалу РФ, ця оцінка є явкою з повинною".

Водночас у Кремлі звернули увагу на демографічні проблеми України, назвавши зменшення кількості населення головною перешкодою для планів союзників. Наришкін також обурився тим, що цивілізований світ чітко ідентифікував сучасних агресорів.

"Стрімкий убуток населення на Україні стає непереборною перешкодою для Заходу, який намагається затягнути конфлікт, — зазначив очільник СЗР. — Західні спецслужби винайшли для себе нову "вісь зла" у складі РФ, КНР, Ірану та КНДР".

Наостанок представник країни-агресорки вкотре вдався до прямих погроз, натякаючи на крах глобальної безпекової архітектури через дії європейських урядів.

"Ризик виникнення масштабного конфлікту на всьому просторі Євразії цілком реальний, це викликає серйозні побоювання, — резюмував Сергій Наришкін. — Європейські лідери вірять у контрольовану ескалацію, заганяючи себе в "пастку Фукідіда", здатну обрушити всю систему".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Пєсков наголосив про те, що мирного врегулювання війни з Україною наразі не передбачено.