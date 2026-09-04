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Недилько Ксения
Очільник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін виступив із низкою агресивних пропагандистських заяв, спрямованих на залякування міжнародної спільноти та виправдання російської агресії. Головний розвідник Кремля традиційно звинуватив країни Заходу в ескалації та спробах розв'язати глобальну війну на євразійському просторі. Зокрема, він стверджує, що європейські держави нібито офіційно зафіксували свої плани щодо прямого зіткнення з Москвою.
Сергій Наришкін
Керівник російської спецслужби також висловив незадоволення тим, що колишні радянські республіки обирають європейський вектор розвитку, назвавши це "інтригами Заходу".
Крім того, Наришкін звинуватив НАТО у небажанні завершувати бойові дії та свідомому затягуванні протистояння з метою виснаження ресурсів РФ. На його думку, європейські лідери самі блокують дипломатичні шляхи вирішення ситуації.
Водночас у Кремлі звернули увагу на демографічні проблеми України, назвавши зменшення кількості населення головною перешкодою для планів союзників. Наришкін також обурився тим, що цивілізований світ чітко ідентифікував сучасних агресорів.
Наостанок представник країни-агресорки вкотре вдався до прямих погроз, натякаючи на крах глобальної безпекової архітектури через дії європейських урядів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Пєсков наголосив про те, що мирного врегулювання війни з Україною наразі не передбачено.