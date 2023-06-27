Западные союзники призвали Украину не атаковать Россию: названная причина

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Slava Kot
Выстрел из оружия. Фото из открытых источников
По сообщениям западного чиновника, Украина получила сигнал от США не делать атак по территории России во время бунта лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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Западные партнеры общались с украинскими официальными лицами на всех уровнях, чтобы ВСУ не пользовались нестабильностью России и не наносить удары по стране. Запад утверждает, что такие действия руководство РФ могли воспринять как военную помощь Пригожину и угрозу суверенитету РФ.
Западный чиновник указывает, что Россия могла использовать такие действия Украины для своей пропаганды и обвинить Киев.
Напомним, что 23 июня лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства Кремля и пошел походом на Москву. По дороге вагнеровцы сбили несколько самолетов, вертолетов, заняли админ здания. Однако впоследствии Пригожин принял мирное предложение и отступил.
Также "Комментарии" писали, что в России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине.
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Ігор
сегодня, 09:27
Власники цієї війни розглядають Україну виключено як інструмент та територію ведення війни. Не дивно. Подивитись, як корумповані Зе зі своїми овцями радили не можливим змінам на Росії, а можливим кривавим подіям. Так вони показали росіянам чого варті їх юдейські сусіди і що їх чекає у разі програшу. Додати ще фінаншизм Гетманцева Яресько Гонтаревої та інших з мінфіну в яких навіть зараз, у війну зарплати по півмільйона.