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Западные союзники призвали Украину не атаковать Россию: названная причина

Россия могла использовать атаки Украины по территории РФ во время мятежа Пригожина для своих внутренних целей.

сегодня, 09:44
Автор:
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Slava Kot
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Западные союзники призвали Украину не атаковать Россию: названная причина

Выстрел из оружия. Фото из открытых источников

По сообщениям западного чиновника, Украина получила сигнал от США не делать атак по территории России во время бунта лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.


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Западные партнеры общались с украинскими официальными лицами на всех уровнях, чтобы ВСУ не пользовались нестабильностью России и не наносить удары по стране. Запад утверждает, что такие действия руководство РФ могли воспринять как военную помощь Пригожину и угрозу суверенитету РФ.

"Союзники предостерегали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите ударов по России", — сказал один из чиновников.

Западный чиновник указывает, что Россия могла использовать такие действия Украины для своей пропаганды и обвинить Киев.

"Это всегда хотели россияне, доказывая, что существуют угрозы российскому суверенитету", — сообщил чиновник.

Напомним, что 23 июня лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства Кремля и пошел походом на Москву. По дороге вагнеровцы сбили несколько самолетов, вертолетов, заняли админ здания. Однако впоследствии Пригожин принял мирное предложение и отступил.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что британские спецслужбы назвали причину отмены военного похода Пригожина на Москву. Оказалось, что российские спецслужбы угрожали семьям лидеров группы Вагнера.

Также "Комментарии" писали, что в России придумали новый повод, чтобы продолжать войну в Украине.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-27-23/index.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:27

Власники цієї війни розглядають Україну виключено як інструмент та територію ведення війни. Не дивно. Подивитись, як корумповані Зе зі своїми овцями радили не можливим змінам на Росії, а можливим кривавим подіям. Так вони показали росіянам чого варті їх юдейські сусіди і що їх чекає у разі програшу. Додати ще фінаншизм Гетманцева Яресько Гонтаревої та інших з мінфіну в яких навіть зараз, у війну зарплати по півмільйона.


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