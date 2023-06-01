Запись с детьми Пригожина показывает лицемерие владельца ЧВК "Вагнер"

В сеть попало видео, на котором можно увидеть детей владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter эксзамминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

В сеть попала запись с двумя детьми Евгения Пригожина – Павлом и Вероникой, отдыхающими в Карелии. Дети поют на видео, что они элита, а другие выпрашивают деньги и моют пол. Такие слова контрастируют с заявлениями их отца, резко критикующего российские элиты за "беззаботную жизнь" и призывающего их участвовать в войне против Украины.

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Пригожин подтвердил подлинность видео и добавил, что его снимали летом прошлого года. Кроме того, владелец ЧВК "Вагнер" обвинил киберотдел Минобороны России, по его мнению, укравших фото и видеоматериалы его детей.

Интересно, что сын Пригожина опубликовал материалы якобы с фронта в Донбассе. Однако OSINT-эксперты выяснили, что Павел Пригожин действительно позировал у своего дома в Санкт-Петербурге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский майор ВСУ Максим Жорин рассказал о выходе вагнеровцев из Бахмута. По его словам, ППК "Вагнер" заменят другие подразделения регулярной армии России. В частности, Жорин утверждает, что среди передислоцированных подразделений есть те российские войска, которые воевали на севере и юге Украины, что уже дважды получали поражение от ВСУ и покидали эти территории.

Также "Комментарии" писали, что Евгений Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве. По словам российского бизнесмена, люди в этом учреждении сидят и ничего не делают для наступления.