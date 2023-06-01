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Запись с детьми Пригожина показывает лицемерие владельца ЧВК "Вагнер"

Пригожин критикует детей российской "элиты", однако его собственные дети поют, что они и есть "элита".

сегодня, 13:37
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Автор:

Slava Kot

В сеть попало видео, на котором можно увидеть детей владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter эксзамминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Запись с детьми Пригожина показывает лицемерие владельца ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

В сеть попала запись с двумя детьми Евгения Пригожина – Павлом и Вероникой, отдыхающими в Карелии. Дети поют на видео, что они элита, а другие выпрашивают деньги и моют пол. Такие слова контрастируют с заявлениями их отца, резко критикующего российские элиты за "беззаботную жизнь" и призывающего их участвовать в войне против Украины.


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Пригожин подтвердил подлинность видео и добавил, что его снимали летом прошлого года. Кроме того, владелец ЧВК "Вагнер" обвинил киберотдел Минобороны России, по его мнению, укравших фото и видеоматериалы его детей.

Интересно, что сын Пригожина опубликовал материалы якобы с фронта в Донбассе. Однако OSINT-эксперты выяснили, что Павел Пригожин действительно позировал у своего дома в Санкт-Петербурге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский майор ВСУ Максим Жорин рассказал о выходе вагнеровцев из Бахмута. По его словам, ППК "Вагнер" заменят другие подразделения регулярной армии России. В частности, Жорин утверждает, что среди передислоцированных подразделений есть те российские войска, которые воевали на севере и юге Украины, что уже дважды получали поражение от ВСУ и покидали эти территории.

Также "Комментарии" писали, что Евгений Пригожин резко критикует Минобороны РФ из-за атаки дронов по Москве. По словам российского бизнесмена, люди в этом учреждении сидят и ничего не делают для наступления.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1663918446365626369
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