Запрет и массовые задержания: Верховный суд РФ принял окончательное решение по партии "Яблоко"

Верховный суд России окончательно закрыл партии "Яблоко" путь к предстоящим выборам в Государственную думу. 17 августа суд отклонил апелляцию политической силы и оставил без изменений решение от 10 августа о снятии партии с избирательной кампании.

Верховный суд РФ окончательно снял с выборов "Яблоко". Фото: из открытых источников

Судьи не удовлетворили ни одно из десяти ходатайств, поданных юристами "Яблока". Само заседание прошло в закрытом для обычных слушателей режиме: в зал допустили только участников процесса и представителей СМИ.

Тем временем сторонники партии собрались у здания суда. Акция завершилась массовыми задержаниями – силовики, по данным "Радио Свобода", увезли более 70 человек.

Иск о снятии "Яблока" с выборов 7 августа подала прокремлевская партия "Родина". "Яблоко" при этом оставалось единственной политической силой среди участников кампании, которая официально выступала за прекращение войны в Украине.

Формальными основаниями для лишения регистрации стали предполагаемые иностранные пожертвования, агитация через заблокированные в России социальные сети, а также нарушение авторских прав. Последнее обвинение суд связал с использованием слов из песни "Пусть всегда будет солнце".

В самой партии эти претензии называют абсурдными. По ее данным, речь об "иностранном финансировании" на сумму всего 16 900 рублей, которые были возвращены отправителям. В "Яблоке" также заявили, что аналогичные критерии, если применять их ко всем, могли бы поставить под вопрос участие и других партий.

Глава политсилы Николай Рыбаков призвал Центризбирком либо признать претензии необоснованными, либо добиваться снятия с выборов всех участников, подпадающих под те же основания.

Теперь "Яблоко" намерено обратиться в президиум Верховного суда. Однако решение о недопуске к выборам уже вступило в законную силу.

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