Заборона та масові затримання: Верховний суд РФ ухвалив остаточне рішення щодо партії "Яблуко"

Верховний суд Росії остаточно закрив партії "Яблуко" шлях до майбутніх виборів до Державної думи. 17 серпня суд відхилив апеляцію політичної сили та залишив без змін рішення від 10 серпня про зняття партії з виборчої кампанії.

Верховний суд РФ остаточно зняв із виборів "Яблуко". Фото: з відкритих джерел

Судді не задовольнили жодного з десяти клопотань, поданих юристами "Яблука". Саме засідання пройшло у закритому для звичайних слухачів режимі: до зали допустили лише учасників процесу та представників ЗМІ.

Тим часом прихильники партії зібралися біля будівлі суду. Акція завершилася масовими затриманнями – силовики, за даними "Радіо Свобода", відвезли понад 70 людей.

Позов про зняття "Яблука" з виборів 7 серпня подала прокремлівська партія "Батьківщина". "Яблуко" залишалося єдиною політичною силою серед учасників кампанії, яка офіційно виступала за припинення війни в Україні.

Формальними підставами позбавлення реєстрації стали передбачувані іноземні пожертвування, агітація через заблоковані у Росії соціальні мережі, і навіть порушення авторських прав. Останнє звинувачення суд пов'язав із використанням слів із пісні "Нехай завжди буде сонце".

У самій партії ці претензії називають абсурдними. За її даними, мова про "іноземне фінансування" на суму всього 16 900 рублів, які повернули відправникам. У "Яблуку" також заявили, що аналогічні критерії, якщо застосовувати їх до всіх, могли б поставити під сумнів участь і інших партій.

Глава політсили Микола Рибаков закликав Центрвиборчком або визнати претензії необґрунтованими, або домагатися зняття з виборів усіх учасників, які підпадають під ті самі підстави.

Тепер "Яблуко" має намір звернутися до президії Верховного суду. Проте рішення про недопуск до виборів вже набуло чинності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль всерйоз злякався: стало відомо, хто дав команду зняти з виборів головну антивоєнну силу РФ.



