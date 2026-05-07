Защита от «угроз» и ожидания иностранных гостей: как Москва готовит Путина к 9 мая

Российские власти предпринимают дополнительные меры по защите главы Кремля на фоне опасений по поводу возможных инцидентов во время майских торжеств. Спикер президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что меры безопасности Владимира Путина были существенно усилены.

Фото, созданное искусственным интеллектом

По словам представителя Кремля, причиной такого решения стали якобы имеющиеся планы украинской стороны помешать проведению парада в Москве.

"Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве" , — цитируют Пескова российские медиа.

В то же время в Москве уверяют, что, несмотря на напряженную атмосферу, страна-агрессор готова к временному прекращению огня на фронте. Согласно официальному заявлению, Россия планирует соблюдать режим тишины в течение двух праздничных дней.

"Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая" , — отметил спикер.

Параллельно с подготовкой к параду Путин планирует провести ряд встреч с иностранными лидерами, которые прибудут в российскую столицу. Песков также добавил, что, несмотря на эскалацию риторики, российская сторона все еще рассчитывает на возвращение за стол переговоров по ситуации в Украине.

Тем временем другой рупор Кремля Мария Захарова озвучила пугалки для Киева и иностранных стран.

Захарова сообщила, что всем дипломатическим миссиям и международным организациям была разослана нота с требованием вывезти свой персонал из Киева.

"МИД России настойчиво призывает власть вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города персонала дипломатических и других представительств" , — цитирует Захарова содержание официальной ноты.