logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Защита от «угроз» и ожидания иностранных гостей: как Москва готовит Путина к 9 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Защита от «угроз» и ожидания иностранных гостей: как Москва готовит Путина к 9 мая

В Кремле заговорили о переговорах на фоне подготовки к параду под усиленными мерами безопасности

7 мая 2026, 12:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские власти предпринимают дополнительные меры по защите главы Кремля на фоне опасений по поводу возможных инцидентов во время майских торжеств. Спикер президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что меры безопасности Владимира Путина были существенно усилены.

Защита от «угроз» и ожидания иностранных гостей: как Москва готовит Путина к 9 мая

Фото, созданное искусственным интеллектом

По словам представителя Кремля, причиной такого решения стали якобы имеющиеся планы украинской стороны помешать проведению парада в Москве.

"Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве" , — цитируют Пескова российские медиа.

В то же время в Москве уверяют, что, несмотря на напряженную атмосферу, страна-агрессор готова к временному прекращению огня на фронте. Согласно официальному заявлению, Россия планирует соблюдать режим тишины в течение двух праздничных дней.

"Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая" , — отметил спикер.

Параллельно с подготовкой к параду Путин планирует провести ряд встреч с иностранными лидерами, которые прибудут в российскую столицу. Песков также добавил, что, несмотря на эскалацию риторики, российская сторона все еще рассчитывает на возвращение за стол переговоров по ситуации в Украине.

Тем временем другой рупор Кремля Мария Захарова озвучила пугалки для Киева и иностранных стран.

Захарова сообщила, что всем дипломатическим миссиям и международным организациям была разослана нота с требованием вывезти свой персонал из Киева.

"МИД России настойчиво призывает власть вашей страны/руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города персонала дипломатических и других представительств" , — цитирует Захарова содержание официальной ноты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости