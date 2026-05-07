logo_ukra

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Захист від «загроз» та очікування іноземних гостей: як Москва готує Путіна до 9 травня
commentss НОВИНИ Всі новини

Захист від «загроз» та очікування іноземних гостей: як Москва готує Путіна до 9 травня

У Кремлі заговорили про переговори на тлі підготовки до параду під посиленими заходами безпеки

7 травня 2026, 12:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська влада запроваджує додаткові заходи для захисту очільника Кремля на тлі побоювань щодо можливих інцидентів під час травневих урочистостей. Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що заходи безпеки Володимира Путіна були суттєво посилені.

Захист від «загроз» та очікування іноземних гостей: як Москва готує Путіна до 9 травня

Фото, створене штучним інтелектом

За словами представника Кремля, причиною такого рішення стали нібито наявні плани української сторони завадити проведенню параду в Москві.

"Додаткові заходи щодо забезпечення безпеки президента Росії вживаються на тлі загроз Києва зірвати парад у Москві", — цитують Пєскова російські медіа.

Водночас у Москві запевняють, що попри напружену атмосферу, країна-агресор готова до тимчасового припинення вогню на фронті. Згідно з офіційною заявою, Росія планує дотримуватися режиму тиші упродовж двох святкових днів.

"Оголошене Росією перемир’я в зоні СВО діятиме 8 та 9 травня", — зазначив речник.

Паралельно з підготовкою до параду, Путін планує провести низку зустрічей з іноземними лідерами, які прибудуть до російської столиці. Пєсков також додав, що попри ескалацію риторики, російська сторона все ще розраховує на повернення за стіл переговорів щодо ситуації в Україні.

Тим часом інший рупор Кремля, Марія Захарова озвучила лякалки для Києва та іноземних країн.

Захарова повідомила, що всім дипломатичним місіям та міжнародним організаціям було розіслано ноту з вимогою вивезти свій персонал із Києва.

 "МЗС Росії наполегливо закликає владу вашої країни / керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до даної заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв", — цитує Захарова зміст офіційної ноти.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини