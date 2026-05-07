Захист від «загроз» та очікування іноземних гостей: як Москва готує Путіна до 9 травня

Російська влада запроваджує додаткові заходи для захисту очільника Кремля на тлі побоювань щодо можливих інцидентів під час травневих урочистостей. Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що заходи безпеки Володимира Путіна були суттєво посилені.

За словами представника Кремля, причиною такого рішення стали нібито наявні плани української сторони завадити проведенню параду в Москві.

"Додаткові заходи щодо забезпечення безпеки президента Росії вживаються на тлі загроз Києва зірвати парад у Москві", — цитують Пєскова російські медіа.

Водночас у Москві запевняють, що попри напружену атмосферу, країна-агресор готова до тимчасового припинення вогню на фронті. Згідно з офіційною заявою, Росія планує дотримуватися режиму тиші упродовж двох святкових днів.

"Оголошене Росією перемир’я в зоні СВО діятиме 8 та 9 травня", — зазначив речник.

Паралельно з підготовкою до параду, Путін планує провести низку зустрічей з іноземними лідерами, які прибудуть до російської столиці. Пєсков також додав, що попри ескалацію риторики, російська сторона все ще розраховує на повернення за стіл переговорів щодо ситуації в Україні.

Тим часом інший рупор Кремля, Марія Захарова озвучила лякалки для Києва та іноземних країн.

Захарова повідомила, що всім дипломатичним місіям та міжнародним організаціям було розіслано ноту з вимогою вивезти свій персонал із Києва.

"МЗС Росії наполегливо закликає владу вашої країни / керівництво вашої організації з максимальною відповідальністю поставитися до даної заяви та забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв", — цитує Захарова зміст офіційної ноти.