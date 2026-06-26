На территории известного дома отдыха "Ужин", являющегося закрытой официальной резиденцией российского диктатора Владимира Путина на Валдае, зафиксировали масштабные демонтажные работы. Одно из ключевых построек этого правительственного комплекса было полностью стерто с лица земли.

Дача Путина

Официальные структуры страны-агрессорки никак не комментируют ликвидацию объекта, традиционно охраняемого с особым усердием. Однако военные аналитики и мониторинговые сообщества связывают столь экстренные меры безопасности с регулярными атаками на тыловую инфраструктуру РФ.

"Причина такого поступка неизвестна", — отмечают исследователи, анализируя спутниковые снимки и данные с места происшествия. — "Но можем предположить, что сделано это во избежание политического унижения".

По мнению экспертов, в Кремле серьезно опасаются, что любимая локация российского главы могла стать очередной успешной целью для украинских дальнобойных беспилотников. В случае успешного прилета по объекту такого уровня имидж российской противовоздушной обороны и самого диктатора потерпел бы сокрушительный удар. Медийная катастрофа от горящей дачи Путина заставила спецслужбы действовать на опережение.

"В случае уничтожения данной дачи украинскими БПЛА", — резюмируют авторы сообщения, указывая на мотивы самостоятельного разрушения гособъекта.

Валдайская резиденция уже неоднократно попадала в фокус внимания из-за усиления вокруг нее средств противовоздушной обороны, в частности, комплексов "Панцирь-С1". Теперь, похоже, российские силовики решили выбрать радикальный способ защиты – просто физически убрать уязвимые сооружения с потенциальных полетных карт украинских дронов-камикадзе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский военнослужащий Александр Лунин, из Воронежа, записал радикальное видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участник агрессии против Украины озвучил жесткие требования к высшему руководству РФ, угрожая масштабным вооруженным мятежом.



