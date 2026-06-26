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Защита от украинских дронов: на Валдае снесли известное здание из резиденции Путина

По следам страха перед БПЛА: Оккупанты ликвидировали сооружение на территории секретного объекта Кремля

26 июня 2026, 18:06
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Недилько Ксения

На территории известного дома отдыха "Ужин", являющегося закрытой официальной резиденцией российского диктатора Владимира Путина на Валдае, зафиксировали масштабные демонтажные работы. Одно из ключевых построек этого правительственного комплекса было полностью стерто с лица земли.

Защита от украинских дронов: на Валдае снесли известное здание из резиденции Путина

Дача Путина

Официальные структуры страны-агрессорки никак не комментируют ликвидацию объекта, традиционно охраняемого с особым усердием. Однако военные аналитики и мониторинговые сообщества связывают столь экстренные меры безопасности с регулярными атаками на тыловую инфраструктуру РФ.

Защита от украинских дронов: на Валдае снесли известное здание из резиденции Путина - фото 2

"Причина такого поступка неизвестна", — отмечают исследователи, анализируя спутниковые снимки и данные с места происшествия. — "Но можем предположить, что сделано это во избежание политического унижения".

По мнению экспертов, в Кремле серьезно опасаются, что любимая локация российского главы могла стать очередной успешной целью для украинских дальнобойных беспилотников. В случае успешного прилета по объекту такого уровня имидж российской противовоздушной обороны и самого диктатора потерпел бы сокрушительный удар. Медийная катастрофа от горящей дачи Путина заставила спецслужбы действовать на опережение.

"В случае уничтожения данной дачи украинскими БПЛА", — резюмируют авторы сообщения, указывая на мотивы самостоятельного разрушения гособъекта.

Валдайская резиденция уже неоднократно попадала в фокус внимания из-за усиления вокруг нее средств противовоздушной обороны, в частности, комплексов "Панцирь-С1". Теперь, похоже, российские силовики решили выбрать радикальный способ защиты – просто физически убрать уязвимые сооружения с потенциальных полетных карт украинских дронов-камикадзе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский военнослужащий Александр Лунин, из Воронежа, записал радикальное видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, участник агрессии против Украины озвучил жесткие требования к высшему руководству РФ, угрожая масштабным вооруженным мятежом.



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