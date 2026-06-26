На території відомого будинку відпочинку "Ужин", який є закритою офіційною резиденцією російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї, зафіксували масштабні демонтажні роботи. Одну з ключових будівель цього урядового комплексу було повністю стерто з лиця землі.

Дача Путіна

Офіційні структури країни-агресорки жодним чином не коментують ліквідацію об'єкта, що традиційно охороняється з особливою ретельністю. Проте військові аналітики та моніторингові спільноти пов'язують такі екстрені заходи безпеки з регулярними атаками на тилову інфраструктуру РФ.

"Причина такого вчинку невідома", — зазначають дослідники, аналізуючи супутникові знімки та дані з місця події. — "Але можемо припустити, що зроблено це для уникнення політичного приниження".

На думку експертів, у Кремлі серйозно побоюються, що улюблена локація російського очільника могла стати черговою успішною ціллю для українських далекобійних безпілотників. У разі успішного прильоту по об'єкту такого рівня імідж російської протиповітряної оборони та самого диктатора зазнав би нищівного удару. Медійна катастрофа від палаючої дачі Путіна змусила спецслужби діяти на випередження.

"В разі знищення даної дачі українськими БПЛА", — резюмують автори повідомлення, вказуючи на мотиви самостійного руйнування держоб'єкта.

Валдайська резиденція вже неодноразово потрапляла у фокус уваги через посилення навколо неї засобів протиповітряної оборони, зокрема комплексів "Панцир-С1". Тепер, схоже, російські силовики вирішили обрати радикальний спосіб захисту — просто фізично прибрати вразливі споруди з потенційних польотних карт українських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.



