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«Защитите объект или отдадите его Кремлю»: Путин начал новый шантаж внутри РФ

После ударов украинских дронов Кремль получил право брать критическую инфраструктуру под свой контроль

26 августа 2026, 08:02
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Кравцев Сергей

Новый указ Владимира Путина о критической инфраструктуре вызвал тревогу среди российского бизнеса. Формально Кремль утверждает, что речь не идет о национализации. Однако аналитики Института изучения войны считают, что документ может создать механизм для фактически бессрочного захвата частных активов под предлогом их недостаточной защиты от украинских ударов.

«Защитите объект или отдадите его Кремлю»: Путин начал новый шантаж внутри РФ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Указ, подписанный Путиным 24 августа, позволяет российскому правительству брать под управление объекты критической инфраструктуры, если их владельцы якобы не обеспечили достаточную защиту от атак беспилотников или не смогли своевременно восстановить поврежденные предприятия.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поспешил заверить, что речь идет лишь о временном управлении для устранения рисков безопасности. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что владельцы критически важных объектов не всегда уделяют должное внимание их защите.

Однако ключевая проблема заключается в том, что указ не определяет четких критериев. В документе отсутствует перечень требований, которые должен выполнить собственник, не указаны конкретные сроки восстановления объекта и условия, при которых государство может вмешаться.

Более того, решение о прекращении "временного управления" фактически остается на усмотрение самого Путина. По оценке ISW, это создает условия для неопределенного по времени изъятия частных активов.

Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что новый механизм уже вызывает вопросы у экспертов и участников рынка. Бизнес не понимает, где проходит граница между ответственностью владельца предприятия и обязанностями Министерства обороны.

Ситуацию осложняет и тот факт, что частные компании имеют ограниченные возможности самостоятельно защищаться от дронов. Вмешиваться в работу беспилотников – глушить сигнал, сбивать или перехватывать аппараты – могут преимущественно государственные силовые структуры и отдельные военизированные организации.

Таким образом, указ, который официально объясняют необходимостью защиты инфраструктуры, может решить совсем другую задачу: дать Кремлю юридический инструмент для перераспределения частной собственности. И чем больше украинские удары создают проблем российской инфраструктуре, тем больше поводов у Москвы появляется для вмешательства в бизнес.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-25-2026/
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