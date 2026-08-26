«Захистіть об'єкт чи віддайте його Кремлю»: Путін розпочав новий шантаж усередині РФ

Новий указ Володимира Путіна про критичну інфраструктуру викликав тривогу серед російського бізнесу. Формально Кремль стверджує, що не йдеться про націоналізацію. Проте аналітики Інституту вивчення війни вважають, що документ може створити механізм для фактично безстрокового захоплення приватних активів під приводом їхнього недостатнього захисту від українських ударів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Указ, підписаний Путіним 24 серпня, дає змогу російському уряду брати під управління об'єкти критичної інфраструктури, якщо їх власники нібито не забезпечили достатній захист від атак безпілотників або не змогли своєчасно відновити пошкоджені підприємства.

Перший віце-прем'єр Росії Денис Мантуров поспішив запевнити, що йдеться лише про тимчасове управління для усунення ризиків безпеки. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що власники критично важливих об'єктів не завжди приділяють належну увагу їхньому захисту.

Однак ключова проблема полягає в тому, що указ не визначає чітких критеріїв. У документі відсутній перелік вимог, які має виконати власник, не зазначені конкретні терміни відновлення об'єкта та умови, за яких держава може втрутитися.

Більше того, рішення про припинення "тимчасового управління" фактично залишається на розсуд Путіна. За оцінкою ISW, це створює умови для невизначеного вилучення приватних активів.

Російське видання "Комерсант" повідомило, що новий механізм вже викликає питання у експертів та учасників ринку. Бізнес не розуміє, де проходить кордон між відповідальністю власника підприємства та обов'язками Міністерства оборони.

Ситуацію ускладнює і те, що приватні компанії мають обмежені можливості самостійно захищатися від дронов. Втручатися в роботу безпілотників – глушити сигнал, збивати чи перехоплювати апарати – можуть переважно державні силові структури та окремі воєнізовані організації.

Таким чином, указ, який офіційно пояснюють необхідністю захисту інфраструктури, може вирішити зовсім інше завдання: надати Кремлю юридичний інструмент для перерозподілу приватної власності. І чим більше українські удари створюють проблеми російській інфраструктурі, тим більше приводів у Москви з'являється для втручання у бізнес.

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