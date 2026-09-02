«Заслужили прямой удар»: Медведев открыто угрожает Германии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами в адрес Германии и европейских лидеров, призвав нанести удары по немецким оборонным заводам и поездам, которыми иностранные политики ездят в Киев. Российский чиновник назвал обвинения Берлина в диверсиях на аэродроме Лейпцига "вымышленными", однако сразу же заявил, что ФРГ заслуживает более жесткого наказания. Также Медведев отреагировал на предупреждение Украины об опасности полетов над Россией, обвинив Запад в спонсировании "государственного терроризма".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев не только отверг эти упреки, но и перешел к открытым призывам к разрушению промышленности европейской страны.

"С учетом неонацистского, яростно русофобского курса нынешнего руководства Германии выдуманная диверсия — самая слабая форма наказания за их грехи", — заявил Медведев, комментируя расследование инцидента в аэропорту Лейпцига.

По мнению российского чиновника, Кремль должен действовать гораздо более радикально на международной арене.

"Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики", — подчеркнул он, добавив, что под прицелом вполне вероятно могут оказаться "и некоторые другие места в Берлине".

Кроме угроз в адрес Германии, представитель страны-агрессорки прокомментировал недавние предупреждения украинских властей о том, что воздушное пространство России стало опасным для гражданской авиации из-за массовых атак дронов.

"Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм", — высказался Медведев по отношению к украинским беспилотникам, транслируя позицию Владимира Путина.

Он заверил своих подписчиков, что Москва не собирается идти ни на какие компромиссы в этом вопросе: "С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием".

Напоследок заместитель председателя Совбеза РФ попытался запугать лидеров Европейского Союза, регулярно посещающих украинскую столицу для переговоров и демонстрации солидарности.

"И еще у любого террора есть спонсоры. Сейчас это главы западных стран, прежде всего европейских", — безапелляционно заявил Медведев.

Свое агрессивное сообщение российский чиновник завершил прямым намеком на возможные покушения во время дипломатических визитов, цинично отметив:

"А они часто ездят в Киев поездом…" .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская журналистка Ксения Собчак выступила с резкой критикой нового заявления Президента Украины Владимира Зеленского об опасности авиаполётов над территорией РФ через украинские беспилотники.