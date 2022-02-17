Стоит обратить внимание на эту дату: в США заговорили о "новых сроках" вторжения РФ в Украину

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Елизавета Черных
В Соединенных Штатах Америки заговорили о новых сроках возможного вторжения РФ на территорию Украины. Военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман считает, что внимание стоит обратить на 20 февраля и следующие числа. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Politico.
В США заговорили о "новых сроках" вторжения РФ в Украину - фото из открытых источников
По убеждению аналитика, перспектива вероятного российского вторжения 16 февраля, о чем предупреждали западные СМИ, была преувеличена.
Чтобы подтвердить серьезность своих рассуждений, Кофман назвал несколько аргументов. Во-первых, он напомнил, что в этот период, вероятно, должны подойти к концу военные учения Беларуси и России. Накануне в Минобороны РБ утверждали, что российские военные покинут белорусскую территорию после учений.
В качестве аргумента возможного нападения России Кофман отметил завершение Мюнхенской конференции по безопасности, после которой в Украину вернется государственный глава Владимир Зеленский. Кроме того, 20 февраля — день окончания зимней Олимпиады в Пекине. И президент России Владимир Путин, как отмечают авторы материала, не будет вторгаться до церемонии закрытия Олимпийских игр якобы, чтобы не огорчить главу Китая Си Цзиньпина.
Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил, что Российская Федерация может начать вторжение на украинскую территорию в течение текущей недели.
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Обсуждения
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Виталий
сегодня, 10:54
Я думаю что стоит подождать, пока партнеры окажут помощь. Лишней помощь не будет. Но надо помнить о том, что побеждает тот, кто первым ударил по стратегическим объектам... Как армия ВСУ, так и ВСРФ очень компактно сосредоточены на границе. . Глупо ждать пока они подадут признаки нападения. Надо 1) Нанять богатого дядю который якобы для прикола наймет двух диверсантов которые подготовят провокацию. Например обстрел страны НАТО из оружия размещенного в Беларуси 2) Как это произойдет открыть ответный огонь Я уверен что страны НАТО не против а всеми руками за такое. Они же зачем разжигают? они хотят показать что они сильные. Ну а что? Если Россия не стреляет, надо начать это делать за них. А потом типо "а вы что думали что мы шутим да? размещать ВС действительно опасно". И тогда они задумаются над безопасностью и будут нанимать еще дополнительных лиц следящих за выполнением приказов. В любом случае такие лица выгодны для Украины. Ведь основная опасность вторжения в неприцельном огне по объектам, выбранных самим бойцомь (использование территории не для бизнеса а как полигон). В любом случае надо сделать так чтоб там такие инструкторы появились
Alex
сегодня, 10:18
Задолбали уже эти Ванги и прочие Кашпировские! Сейчас уже скорее поверишь в прилет астероида, чем в мифический план нападения.