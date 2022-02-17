Стоит обратить внимание на эту дату: в США заговорили о "новых сроках" вторжения РФ в Украину

В Соединенных Штатах Америки заговорили о новых сроках возможного вторжения РФ на территорию Украины. Военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман считает, что внимание стоит обратить на 20 февраля и следующие числа. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Politico.

В США заговорили о "новых сроках" вторжения РФ в Украину - фото из открытых источников

По убеждению аналитика, перспектива вероятного российского вторжения 16 февраля, о чем предупреждали западные СМИ, была преувеличена.

Чтобы подтвердить серьезность своих рассуждений, Кофман назвал несколько аргументов. Во-первых, он напомнил, что в этот период, вероятно, должны подойти к концу военные учения Беларуси и России. Накануне в Минобороны РБ утверждали, что российские военные покинут белорусскую территорию после учений.

"Это полезная дата, чтобы увидеть, лгут они или нет", — отметил аналитик.

В качестве аргумента возможного нападения России Кофман отметил завершение Мюнхенской конференции по безопасности, после которой в Украину вернется государственный глава Владимир Зеленский. Кроме того, 20 февраля — день окончания зимней Олимпиады в Пекине. И президент России Владимир Путин, как отмечают авторы материала, не будет вторгаться до церемонии закрытия Олимпийских игр якобы, чтобы не огорчить главу Китая Си Цзиньпина.

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил, что Российская Федерация может начать вторжение на украинскую территорию в течение текущей недели.

Ранее в материале портала "Комментарии" - Пусть живет Украина: Известные грузины записали видео в поддержку украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!