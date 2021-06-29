Затопленные такси и сорванные крыши: с какой непогодой столкнулась Москва (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Столица
Российской Федерации столкнулась с серьезными последствиями непредвиденного
стихийного бедствия. Начиная с понедельника, 28 июня, Москва оказалась во
власти проливных дождей, что пришли в город благодаря очередному циклону. Различные
российские СМИ сообщают, что это непогода принесла одни из самых масштабных
разрушений за несколько последних лет.
Суперливень в Москве 28 июня 2021 года. Фото: RG.RU
Мощность ливней
была настолько сильной, что вода практически сразу заполнила не только
маленькие, то и центральные московские улицы. Ливневки не справлялись с количеством
осадков, поэтому часть дождевой воды "проложила" себе выход в метро. Из-за
этого движение на нескольких ветках московской подземки было временно
приостановлено.
К слову, только дождем в столице РФ непогода не ограничилась. Россияне также пострадали от града, а также сильных порывов ветра. Было сорвано несколько крыш из различных зданий, также шквальный ветер повалил множество деревьев и сломал еще больше веток. От этого, разумеется, инфраструктура Москвы пострадала еще больше. Не обошлось и без увечий местных жителей.
По информации
пропагандистского ресурса РИА Новости, в Московской области из-за рухнувших
деревьев и их частей было изувечено около 65 автомобилей. А в подмосковном
городке Королев непогода унесла жизнь шестилетнего мальчика — ребенка задавила
рухнувшая ветка старого дерева. Некоторых людей, уже взрослых, приходилось
спасать на улицах Москвы от утопления — вода бежала слишком быстрым и мощным
потоком.
Сообщается также,
что огромное количество разрушений принесла мощная гроза. Пока известно о
минимум двух пожарах, вызванных попаданием молнии: пострадали жилой дом и
электроподстанция в одном из районов российской столицы. Знаменитая Останкинская телебашня "словила" минимум 22 больших молнии за время бури.
Также от непогоды
пострадала и одна из популярных среди туристов точек отдыха — дождь подпортил залы
Третьяковской галереи. Как будут спасать предметы искусства, дополнительно не
сообщалось.
Прогноз погоды
указывает, что и во вторник, 29 июня, в Москве продолжается выпадение осадков.
Впрочем, нынче дожди не столь интенсивны, как днем ранее, и более кратковременные.
Российские синоптики утверждают, что непогода останется в столице РФ минимум до
пятницы, 2 июля.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что с похожими последствиями бушующей стихии столкнулись и жители итальянского Рима. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какой из поездов "Укразализныци" недавно затопило во время дождя и как с этим справлялись пассажиры.
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