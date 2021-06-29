Затопленные такси и сорванные крыши: с какой непогодой столкнулась Москва (ФОТО, ВИДЕО)



















Столица Российской Федерации столкнулась с серьезными последствиями непредвиденного стихийного бедствия. Начиная с понедельника, 28 июня, Москва оказалась во власти проливных дождей, что пришли в город благодаря очередному циклону. Различные российские СМИ сообщают, что это непогода принесла одни из самых масштабных разрушений за несколько последних лет.



Суперливень в Москве 28 июня 2021 года. Фото: RG.RU

Мощность ливней была настолько сильной, что вода практически сразу заполнила не только маленькие, то и центральные московские улицы. Ливневки не справлялись с количеством осадков, поэтому часть дождевой воды "проложила" себе выход в метро. Из-за этого движение на нескольких ветках московской подземки было временно приостановлено.

К слову, только дождем в столице РФ непогода не ограничилась. Россияне также пострадали от града, а также сильных порывов ветра. Было сорвано несколько крыш из различных зданий, также шквальный ветер повалил множество деревьев и сломал еще больше веток. От этого, разумеется, инфраструктура Москвы пострадала еще больше. Не обошлось и без увечий местных жителей.

По информации пропагандистского ресурса РИА Новости, в Московской области из-за рухнувших деревьев и их частей было изувечено около 65 автомобилей. А в подмосковном городке Королев непогода унесла жизнь шестилетнего мальчика — ребенка задавила рухнувшая ветка старого дерева. Некоторых людей, уже взрослых, приходилось спасать на улицах Москвы от утопления — вода бежала слишком быстрым и мощным потоком.

Сообщается также, что огромное количество разрушений принесла мощная гроза. Пока известно о минимум двух пожарах, вызванных попаданием молнии: пострадали жилой дом и электроподстанция в одном из районов российской столицы. Знаменитая Останкинская телебашня "словила" минимум 22 больших молнии за время бури.

Также от непогоды пострадала и одна из популярных среди туристов точек отдыха — дождь подпортил залы Третьяковской галереи. Как будут спасать предметы искусства, дополнительно не сообщалось.

Прогноз погоды указывает, что и во вторник, 29 июня, в Москве продолжается выпадение осадков. Впрочем, нынче дожди не столь интенсивны, как днем ранее, и более кратковременные. Российские синоптики утверждают, что непогода останется в столице РФ минимум до пятницы, 2 июля.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что с похожими последствиями бушующей стихии столкнулись и жители итальянского Рима. Больше подробностей — в нашем материале.

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