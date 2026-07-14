Залежність РФ від Китаю: Кремль різко відреагував на статус "молодшого партнера"

У Кремлі відреагували на матеріал The Wall Street Journal, яка назвала Росію "молодшим партнером" Китаю. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що така характеристика нібито не відповідає реальності, а співпраця між Москвою та Пекіном ґрунтується на принципах рівноправності.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков заявив, що відносини між Росією та Китаєм будуються з урахуванням інтересів обох держав, тому твердження про домінуючу роль Пекіна є "помилковими". Речник Кремля наголосив, що партнерство між країнами розвивається на засадах взаємної поваги та рівності.

"Взаємини між Росією та Китаєм будуються на принципі рівності, тому теза про молодшого партнера в особі Москви є помилковою", — сказав Пєсков.

Приводом для реакції речника Кремля стала стаття The Wall Street Journal, у якій стверджувалося, що після повномасштабного розриву із Заходом Росія дедалі більше потрапляє в економічну та політичну залежність від Китаю. Видання також писало, що Пекін уже готується до майбутньої зміни влади в Росії, вибудовуючи контакти не лише з Володимиром Путіним, а й з іншими представниками російської еліти.

Водночас позицію Кремля підтримало Міністерство закордонних справ Китаю. У Пекіні заявили, що китайсько-російські відносини характеризуються високим рівнем взаємної довіри, а співпраця між країнами охоплює широкий спектр напрямків. Китайська сторона також наголосила на "глибокій дружбі" між головою КНР Сі Цзіньпіном і очільником РФ Володимиром Путіним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай закликав Путіна почати переговори для закінчення війни в Україні.

Також "Кометнарі" писали про реакцію Кремля на заяву Мерца про гарантії безпеки для України.