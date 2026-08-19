Завод одного из крупнейших производителей взрывчатки в РФ в огне: детали

В ночь на 19 августа беспилотники массированно атаковали Дзержинск в Нижегородской области. По предварительным данным OSINT-анализа, источник масштабного задымления над городом – промзона оборонно-химического завода имени Свердлова.

Дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области РФ. Фото: из открытых источников

Очевидцы в Дзержинске ночью публиковали кадры массированной атаки дронов и густого дыма над городом.

По анализу фотографий, который провели в телеграмм-канале ASTRA, источник задымления с высокой вероятностью расположен именно на территории завода взрывчатых веществ имени Свердлова — это примерно в пяти километрах от многоквартирного дома, ранее повредившего беспилотник.

Стоит отметить, что завод имени Свердлова – градообразующее предприятие Дзержинска и часть военно-промышленного комплекса России. Это один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в стране с более чем столетней историей.

Предприятие находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Британии, Японии и Швейцарии — в частности, из-за поддержки действий, угрожающих территориальной целостности и суверенитета Украины.

Это не первый случай, когда завод попадает под удар украинских дронов — в частности, подобная атака уже происходила 30 апреля.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 19 августа российские власти в очередной раз заявили об атаке беспилотников на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после 2:30 по Киеву, якобы были сбиты 10 дронов, "летевших на Москву". Менее чем через час, по данным Собянина, количество этих беспилотников превысило 20. Вместе с тем "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе московских и ряде других российских аэропортов.

Ранее "Комментарии" писали — массированная атака беспилотников на Россию стала одной из самых заметных за последнее время. Российское Минобороны заявило о якобы уничтожении 791 дрона, в то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в направлении столицы двигалось более 600 беспилотников. Из-за воздушной атаки в Москве и области вводились ограничения для гражданской авиации. Политолог Валерий Клочок обращает внимание на масштаб удара и его потенциальные последствия для России.



