Завод одного з найбільших виробників вибухівки в РФ у вогні: деталі

У ніч на 19 серпня безпілотники масовано атакували Дзержинськ у Нижньогородській області. За попередніми даними OSINT-аналізу, джерело масштабного задимлення над містом – промзона оборонно-хімічного заводу імені Свердлова.

Дрони атакували Дзержинськ у Нижньогородській області РФ. Фото: з відкритих джерел

Очевидці в Дзержинську вночі публікували кадри масованої атаки дронів та густого диму над містом.

За аналізом фотографій, який провели в телеграм-каналі ASTRA, джерело задимлення з високою ймовірністю розташоване саме на території заводу вибухових речовин імені Свердлова — це приблизно за п'ять кілометрів від багатоквартирного будинку, який раніше пошкодив безпілотник.

Варто зазначити, завод імені Свердлова – містоутворююче підприємство Дзержинська та частина військово-промислового комплексу Росії. Це один із найбільших виробників вибухових речовин у країні з понад столітньою історією.

Підприємство перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Британії, Японії та Швейцарії — зокрема через підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України.

Це не перший випадок, коли завод потрапляє під удар українських дронів — зокрема, подібна атака вже відбувалася 30 квітня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 19 серпня російська влада вчергове заявила про атаку безпілотників на Москву.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що після 2:30 за Києвом, було нібито збито 10 дронів, "які летіли на Москву". Менше ніж за годину, за даними Собяніна, кількість цих безпілотників перевищила 20. Разом з тим "Росавіація" повідомила про обмеження в роботі московських та низці інших російських аеропортів.

Раніше "Коментарі" писали – масована атака безпілотників на Росію стала однією з найпомітніших за останній час. Російське Міноборони заявило про нібито знищення 791 дрона, водночас мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що в напрямку столиці рухалося понад 600 безпілотників. Через повітряну атаку в Москві та області вводили обмеження для цивільної авіації. Політолог Валерій Клочок звертає увагу на масштаб удару та його потенційні наслідки для Росії.



