Заявление МИДа о США стало шоком: почему российские акции резко обвалились

Российский фондовый рынок начало резко трясти. Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает 40 крупнейших компаний, упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Рубли. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, российский фондовый рынок потерпел самое стремительное однодневное падение за три года после того, как высокопоставленный дипломат заявил, что прогресс в достижении потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине в значительной степени остановился.

Индекс Московской биржи (MOEX), который отслеживает акции 40 крупнейших публичных компаний страны, упал на 4,05% до 2563,3 пункта, что является самым низким уровнем с декабря 2024 года и стало самым резким падением за один день с сентября 2022 года.

Акции: Газпрома снизились на 4,1%, Сбербанка – на 4,9%, ВТБ – на 4,7%, Роснефти – на 2,5%.

Акции "Северстали" и "Аэрофлота" снизились почти на 5%, тогда как акции "Ростелекома", "Интер РАО" и Магнитогорского металлургического комбината потеряли более 5%. Акции "Мечела" подверглись наибольшему падению – на 6,7%.

"Геополитическая напряженность продолжает давить на инвесторов", — сказал директор по стратегии компании "Финам" Ярослав Кабаков.

Распродажа ускорилась после того, как замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что "сильный импульс в пользу достижения договоренностей", который произошел после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, "иссяк".

Рябков добавил, что "структура" отношений Москвы с Вашингтоном "разрушается", и Кремль не видит "никаких движений" со стороны США к восстановлению связей.

Днем ранее Путин заявил высокопоставленным военным, что их цель остается неизменной: "обеспечить безусловное достижение всех целей специальной военной операции".

"После периода завышенных ожиданий и роста цен на фондовом рынке волна пессимизма нахлынула на инвесторов", — заявили аналитики PSB Bank.



