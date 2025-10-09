Заява МЗС про США стала шоком: чому російські акції різко обвалилися

Російський фондовий ринок почало різко трясти. Індекс Московської біржі (MOEX), який відстежує 40 найбільших компаній, впав до найнижчого рівня з грудня 2024 року. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Moscow Times.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що російський фондовий ринок зазнав найшвидшого одноденного падіння за три роки після того, як високопоставлений дипломат заявив, що прогрес у досягненні потенційної мирної угоди про припинення війни в Україні значною мірою зупинився.

Індекс Московської біржі (MOEX), який відстежує акції 40 найбільших публічних компаній країни, впав на 4,05% до 2563,3 пунктів, що є найнижчим рівнем з грудня 2024 року і стало найрізкішим падінням за один день з вересня 2022 року.

Акції: Газпрому знизилися на 4,1%, Ощадбанку – на 4,9%, ВТБ – на 4,7%, Роснафти – на 2,5%.

Акції "Сєвєрсталі" та "Аерофлоту" знизилися майже на 5%, тоді як акції "Ростелекому", "Інтер РАТ" та Магнітогорського металургійного комбінату втратили понад 5%. Акції "Мечела" зазнали найбільшого падіння – на 6,7%.

"Геополітична напруженість продовжує тиснути на інвесторів", — сказав директор зі стратегії компанії "Фінам" Ярослав Кабаков.

Розпродаж прискорився після того, як заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що "сильний імпульс на користь досягнення домовленостей", який відбувся після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "висох".

Рябков додав, що "структура" відносин Москви з Вашингтоном "руйнується", і Кремль не бачить "ніяких рухів" з боку США до відновлення зв'язків.

Днем раніше Путін заявив високопоставленим військовим, що їхня мета залишається незмінною: "забезпечити безумовне досягнення всіх цілей спеціальної військової операції".

"Після періоду завищених очікувань та зростання цін на фондовому ринку хвиля песимізму наринула на інвесторів", — заявили аналітики PSB Bank.



