Зеленский и Харрис «потопили» Байдена: что теперь ждет президента США

Президент США Джо Байден оговорился на полях саммита НАТО, представив Владимира Зеленского в качестве Путина. И в тот же вечер назвал Камалу Харрис Дональдом Трампом. Такие оговорки спровоцировали волну очередных возмущений и в демократической партии, и у независимых наблюдателей, а также предоставили дополнительный материал для мемов и подколов по сторонам сторонников Трампа.

Джо Байден

Впрочем, как отмечает политолог Юрий Богданов, оговариваются все, однако в случае с Байденом против него работают возраст, старания оппонентов и мышление избирателей как людей, ведь стариком для этой работы его считают даже значительная часть сторонников.

Эксперт предполагает, что каждая его последующая оговорка или неловкое действие будет капать на confirmation bias, то есть на когнитивное искажение, когда человек ищет и интерпретирует информацию, доказывающую его точку зрения.

"Поэтому сейчас Байден и его штаб попали в ловушку, из которой нет выхода. Если президент продолжит выступать публично, таких кейсов будет больше. Подкрепляя и скепсис политиков – демократов, и радость оппонентов, и уныние его потенциальных избирателей. Если он исчезнет из публичного пространства – это будет вообще приговор, потому что укоренит мнение, что президент окончательно потерял дееспособность", – говорит Богданов.

По его словам, лучшим ответом на такие укоренившиеся убеждения публики и на склонность подтверждать их является старая хорошая работа с возражениями. Однако, по мнению эксперта, Байден, скорее всего, не может системно делать ничего из того, что бы подтвердило его дееспособность и приветственность (общий уровень внутренней жизненной энергии человека, способствующий сохранению способности к активному действию, самореализации, стрессоустойчивости).

При этом Богданов подчеркнул, что приветственность, в общем-то, очень важный фактор для американского избирателя как гарантия дееспособности лидера. Он напомнил, что одним из факторов, который в 2016 году склонил преимущество на сторону Трампа, считается случай, когда Хиллари Клинтон потеряла сознание на одном из мероприятий, и вообще во время кампании выглядело хило.

"То есть, если Байден все же останется в гонке, доступным инструментом остается только минимизация следующих факапов. Но это пассивная и слабая позиция. Также есть работа с тем, что Трамп тоже не слишком адекватен и не сильно опережает Байдена в вопросе молодости. Правда, неадекватных заявлений у него хватает. Но Трамп при этом выглядит гораздо более живым", — говорит эксперт.

Если же Байден решит сняться с выборов, нужно сделать это как можно раньше, чтобы у демократов было больше шансов продвинуть нового кандидата.

"Но сейчас Байден и его окружение, по моему мнению, банально воруют время у собственной партии и США как страны в целом. И будут цепляться за собственную номинацию до последнего", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден дважды назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Сначала лидер США оговорился во время своего выступления по Ukraine Compact, а затем во второй раз во время пресс-конференции после саммита НАТО.



