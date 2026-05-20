Зеленский объявил план ударов по России: появилась реакция Кремля

Slava Kot
В Кремле резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского об утверждении планов дальнобойных ударов по территории России на июнь. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные слова якобы не способствуют мирному урегулированию войны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Во время брифинга с российскими журналистами Дмитрий Песков традиционно обвинил Киев в нежелании двигаться к миру, несмотря на то, что Россия продолжает полномасштабное вторжение и настаивает на выполнении своих ультимативных требований.
Представитель Путина также заявил, что Россия и дальше будет продолжать войну против Украины.
Напомним, что 19 мая Зеленский сообщил об утверждении планов дальнобойных сделок на июнь. Глава государства подчеркнул, что май принес изменения в динамике войны в пользу Украины и выделил особое влияние ударов по территории России.
