Зеленский объявил план ударов по России: появилась реакция Кремля

В Кремле резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского об утверждении планов дальнобойных ударов по территории России на июнь. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные слова якобы не способствуют мирному урегулированию войны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Во время брифинга с российскими журналистами Дмитрий Песков традиционно обвинил Киев в нежелании двигаться к миру, несмотря на то, что Россия продолжает полномасштабное вторжение и настаивает на выполнении своих ультимативных требований.

"Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Собственно, в очередной раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим Украины", — ответил Песков на вопрос о планах Украины по ударам по России на июнь.

Представитель Путина также заявил, что Россия и дальше будет продолжать войну против Украины.

"РФ на фоне агрессивных заявлений Киева будет продолжать "СВО" до победы", – добавил Песков.

Напомним, что 19 мая Зеленский сообщил об утверждении планов дальнобойных сделок на июнь. Глава государства подчеркнул, что май принес изменения в динамике войны в пользу Украины и выделил особое влияние ударов по территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на угрозы Литвы ударить по Калининграду.

Также "Комментарии" писали, что Путин открыл ящик Пандоры и нарушил незыблемое до сих пор табу. Из-за таких действий диктатора РФ ситуация стала более опасной для всего мира.