У Кремлі істерично відреагували на погрози Литви вдарити по Калінінграду

У Кремлі різко відреагували на заяви міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО за потреби має можливість завдати ударів по російських військових об’єктах у Калінінградській області. У Москві такі слова назвали "заявою на межі божевілля".
Речник Кремля Дмитро Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що не бачить сенсу серйозно сприймати погрози про можливий удар НАТО по Калінінграду. За його словами, вони нібито свідчать про "шаленість" окремих політиків у країнах Балтії.
Водночас представник Кремля повторив традиційні російські наративи про "русофобію" в країнах Балтії та звинуватив Литву в антиросійській політиці.
На слова литовського дипломата також відреагувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона назвала подібні заяви "суїцидальною параноєю" та звинуватила країни Балтії у нагнітанні напруги.
Нагадаємо, що раніше глава МЗС Литви Кястутіс Будріс в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung заявив, що Альянс володіє достатніми військовими можливостями для нейтралізації російських об’єктів у Калінінграді у разі виникнення загрози.
