У Кремлі істерично відреагували на погрози Литви вдарити по Калінінграду

У Кремлі різко відреагували на заяви міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО за потреби має можливість завдати ударів по російських військових об’єктах у Калінінградській області. У Москві такі слова назвали "заявою на межі божевілля".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що не бачить сенсу серйозно сприймати погрози про можливий удар НАТО по Калінінграду. За його словами, вони нібито свідчать про "шаленість" окремих політиків у країнах Балтії.

"Ця заява на межі божевілля. Я не думаю, що до цього потрібно серйозно ставитися. Це, швидше, свідчить про те, які там шалені політики. Політики настільки шаленіють навряд чи здатні на якісь продумані та витончені дії. Це добре", — сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля повторив традиційні російські наративи про "русофобію" в країнах Балтії та звинуватив Литву в антиросійській політиці.

"Це антиросійське застилає їм очі, не дає можливості думати про майбутнє, не дає можливості робити те, що на користь цих країн. Власне, це їх не прикрашає — ця антиросійськість", — сказав Пєсков.

На слова литовського дипломата також відреагувала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона назвала подібні заяви "суїцидальною параноєю" та звинуватила країни Балтії у нагнітанні напруги.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Литви Кястутіс Будріс в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung заявив, що Альянс володіє достатніми військовими можливостями для нейтралізації російських об’єктів у Калінінграді у разі виникнення загрози.

