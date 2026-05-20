Зеленський оголосив план ударів по Росії: з’явилася реакція Кремля

У Кремлі різко відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про затвердження планів далекобійних ударів по території Росії на червень. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що подібні слова нібито не сприяють мирному врегулюванню війни.

Під час брифінгу з російськими журналістами Дмитро Пєсков традиційно звинуватив Київ у небажанні рухатися до миру, попри те, що саме Росія продовжує повномасштабне вторгнення та наполягає на виконанні своїх ультимативних вимог.

"Справді, знову і знову ми чуємо войовничі заяви. Це не ті заяви, які б сприяли створенню духу виходу на мирні переговори. Власне, вкотре це підкреслює і доводить, хто є головною перешкодою на шляху виходу на мирні рейки. Це Зеленський та його режим", — відповів Пєсков на питання про плани України щодо ударів по Росії на червень.

Представник Путіна також заявив, що Росія й надалі продовжуватиме війну проти України.

"РФ на тлі агресивних заяв Києва продовжуватиме "СВО" до перемоги", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що 19 травня Зеленський повідомив про затвердження планів далекобійних операцій на червень. Глава держави наголосив, що травень приніс зміни у динаміці війни на користь України та виділив особливий вплив ударів по території Росії.

