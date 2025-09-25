Зеленский пригрозил ударом по Кремлю: появилась первая реакция РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские чиновники должны знать, где расположены бомбоубежища, намекнув на возможность удара по Кремлю в случае продолжения войны. На эти слова сразу отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В интервью изданию Axios Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна понимать последствия своей агрессии. Президент допустил, что Киев может применить новое дальнобойное оружие, на получение которого рассчитывает от США.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Они нужны им", – сказал Зеленский.

Президент также уточнил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом назвал тип вооружения, которое просит передать Киеву. В то же время, в публичном интервью Зеленский воздержался от раскрытия деталей о новом американском оружии, которое хочет получить Украина, и которое, по словам президента, создаст давление на Путина, чтобы он начал договариваться.

Реакция России

Слова Зеленского вызвали скорую реакцию Москвы. Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия может применить в ответ другое мощное оружие, вероятно, намекнув на ядерное оружие.

"Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", — пригрозил Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе назвали главную цель ядерных угроз РФ. Путин, Медведев и другие российские политики нацелились на президента США Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Медведев снова опубликовал оскорбительное заявление в адрес президентов Зеленского и Трампа.