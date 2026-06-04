Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко прокомментировала обострение дискуссии между Украиной и Польшей по вопросам исторической памяти, использовав для описания ситуации уже ставшее известным в российской политической риторике слово "жабагадюкинг".

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Захарова заявила, что польские власти якобы только сейчас начали обращать внимание на вопросы, связанные с почитанием в Украине деятелей и организаций, деятельность которых остается предметом многолетних споров между Киевом и Варшавой.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, польская сторона длительное время игнорировала подобные противоречия, несмотря на многочисленные дискуссии вокруг исторического наследия Второй мировой войны. Захарова задалась вопросом, почему Варшава начала публично поднимать эту тему лишь сейчас, после многих лет тесного сотрудничества с Киевом.

Особое внимание Захарова уделила тому, что историческая проблематика продолжает оставаться одной из наиболее чувствительных тем в отношениях между двумя странами. Несмотря на стратегическое партнерство и совместную поддержку Украины со стороны Польши после начала полномасштабной войны, вопросы оценки исторических событий и трагедий прошлого периодически становятся причиной политических разногласий.

Термин "жабагадюкинг" Захарова использует не впервые. Ранее она уже применяла его для характеристики политических конфликтов внутри Украины. Теперь это выражение было использовано для описания разногласий между Киевом и Варшавой.

На фоне продолжающихся дискуссий вокруг исторической памяти польские политики все чаще поднимают вопрос признания и оценки трагических событий на Волыни. В свою очередь украинская сторона настаивает на необходимости сохранения диалога и поиска взаимоприемлемых решений без ущерба для нынешнего партнерства двух государств.

Таким образом, старые исторические споры вновь оказались в центре международного внимания, несмотря на продолжающееся сотрудничество Украины и Польши в сфере безопасности и поддержки Киева.

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