Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова різко прокоментувала загострення дискусії між Україною та Польщею з питань історичної пам'яті, використавши для опису ситуації слово "жабагадюкінг", що вже стало відомим у російській політичній риториці.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, Захарова заявила, що польська влада нібито тільки зараз почала звертати увагу на питання, пов'язані з шануванням в Україні діячів та організацій, діяльність яких залишається предметом багаторічних суперечок між Києвом та Варшавою.

За словами представника російського зовнішньополітичного відомства, польська сторона тривалий час ігнорувала подібні протиріччя, незважаючи на численні дискусії довкола історичної спадщини Другої світової війни. Захарова запитала, чому Варшава почала публічно порушувати цю тему лише зараз, після багатьох років тісної співпраці з Києвом.

Особливу увагу Захарова надала тому, що історична проблематика продовжує залишатися однією з найчутливіших тем у відносинах між двома країнами. Незважаючи на стратегічне партнерство та спільну підтримку України з боку Польщі після початку повномасштабної війни, питання оцінки історичних подій та трагедій минулого періодично стають причиною політичних розбіжностей.

Термін "жабагадюкінг" Захарова використовує не вперше. Раніше вона вже застосовувала його для характеристики політичних конфліктів усередині України. Тепер цей вислів був використаний для опису розбіжностей між Києвом та Варшавою.

На тлі дискусій навколо історичної пам'яті польські політики все частіше порушують питання визнання та оцінки трагічних подій на Волині. У свою чергу, українська сторона наполягає на необхідності збереження діалогу та пошуку взаємоприйнятних рішень без шкоди для нинішнього партнерства двох держав.

Таким чином, старі історичні суперечки знову опинилися в центрі міжнародної уваги, незважаючи на співпрацю України та Польщі у сфері безпеки та підтримки Києва.

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